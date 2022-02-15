Жители Волгоградской области оценили свой труд в 37 тысяч рублей

Экономика 15.02.2022 09:18
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15.02.2022 09:18
Соискатели в Волгоградской области в среднем претендуют на зарплату в 37 тысяч рублей. Меньшие зарплатные ожидания в ЮФО специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выявили только в Адыгее – жители этого региона готовы трудиться в среднем за 35,8 тысяч рублей.
Наиболее высокие ожидания по зарплате озвучили опрошенные жители Краснодарского края, где работники оценивают свой труд в 45,4 тысячи рублей. По данным исследования, сотрудники в Астраханской и Ростовской областях хотели бы получать 40,8 тысяч рублей.
При этом 41% процент волгоградцев, принявших участие в опросе готовы пойти на снижение зарплаты, чтобы сохранить свое рабочее место либо гарантированно трудоустроиться на новое. Этот показатель выше, чем средний по России – в стране готовы снизить свои зарплатные ожидания только 37% опрошенных.
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