Жители Волгоградской области оценили свой труд в 37 тысяч рублей





Соискатели в Волгоградской области в среднем претендуют на зарплату в 37 тысяч рублей. Меньшие зарплатные ожидания в ЮФО специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выявили только в Адыгее – жители этого региона готовы трудиться в среднем за 35,8 тысяч рублей.

Наиболее высокие ожидания по зарплате озвучили опрошенные жители Краснодарского края, где работники оценивают свой труд в 45,4 тысячи рублей. По данным исследования, сотрудники в Астраханской и Ростовской областях хотели бы получать 40,8 тысяч рублей.

При этом 41% процент волгоградцев, принявших участие в опросе готовы пойти на снижение зарплаты, чтобы сохранить свое рабочее место либо гарантированно трудоустроиться на новое. Этот показатель выше, чем средний по России – в стране готовы снизить свои зарплатные ожидания только 37% опрошенных.