









Шесть членов преступной группы, которые поставляли литрами черную икру в Москву и Московскую область, осуждены в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по региону, они признаны виновными в незаконном обороте водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами. Среднеахтубинский районный суд приговорил пятерых мужчин к наказанию от 2,5 лет до 5,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Еще один член преступной группы получил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с ГУ МВД России по региону в 2019 году.

Следствием и судом установлено, что в Москву и Московскую область деликатес доставлялся автотранспортом, оборудованным специальными тайниками. В Волгограде продукция сбывалась в основном частным лицам. Цена за один литр черной икры составляла от 35 до 45 тысяч рублей.

В ходе следственных действий, проведенных на территории Волгоградской области и Москвы, из незаконного оборота изъято более 130 кг уже готовой к реализации черной икры, 46,2 миллиона рублей, 39, 2 тысячи долларов, 32,8 тысячи евро, компьютерная техника, сумки холодильники, специализированная тара и крышки с логотипами официального товарного знака, закаточные ключи, полиграфические наклейки, лекало и чертежи по изготовлению тары, черновые записи и магнитные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности ОПГ.

Приговором суда осужденные должны возместить в доход государства 7 миллионов 550 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



