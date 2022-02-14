«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для коллектива





В новом 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает курс на интенсивное развитие производства с сохранением лучших традиций. Поэтому исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и другие руководители ежемесячно в неформальной обстановке отмечают успехи коллектива, обсуждают с сотрудниками самые важные вопросы производственной и общественной жизни предприятия.





Предметом обсуждения на очередной встрече стало повышение социальных гарантий, предоставляемых предприятием работникам. В частности, чтобы поддержать свой коллектив в условиях роста инфляции, на Гремячинском ГОКе производится регулярная индексация оплаты труда. Кроме того, компания компенсирует 90% затрат на летний оздоровительный отдых сотрудников и их детей, обеспечивает дополнительное медицинское страхование, предоставляет другие меры социальной защиты коллектива и повышения качества жизни работников.

Например, в числе приоритетов компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко - спорт и здоровый образ жизни, образование, личностное и профессиональное развитие. Поэтому спартакиады, турниры, тренинги, обучающие курсы входят в число важных мероприятий принятой в компании ESG-программы. В соответствии с принципами ответственного отношения к окружающей среде (с английского - environment — (E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance) предприятие поощряет стремление сотрудников заниматься спортом, улучшать физическую форму, развивать компетенции и достигать новых высот в производственной и личной жизни.

Главная ценность компании – люди, чествование их добросовестного созидательного труда, повышение престижа рабочих профессий. Поощрение достижений работников входит в число важнейших для предприятия приоритетов.



