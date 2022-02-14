Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для коллектива

Экономика 14.02.2022 09:52 Новости компаний
0
14.02.2022 09:52 Новости компаний


В новом 2022 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает курс на интенсивное развитие производства с сохранением лучших традиций. Поэтому исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и другие руководители ежемесячно в неформальной обстановке отмечают успехи коллектива, обсуждают с сотрудниками самые важные вопросы производственной и общественной жизни предприятия.

Предметом обсуждения на очередной встрече стало повышение социальных гарантий, предоставляемых предприятием работникам. В частности, чтобы поддержать свой коллектив в условиях роста инфляции, на Гремячинском ГОКе производится регулярная индексация оплаты труда. Кроме того, компания компенсирует 90% затрат на летний оздоровительный отдых сотрудников и их детей, обеспечивает дополнительное медицинское страхование, предоставляет другие меры социальной защиты коллектива и повышения качества жизни работников.
Например, в числе приоритетов компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко - спорт и здоровый образ жизни, образование, личностное и профессиональное развитие. Поэтому спартакиады, турниры, тренинги, обучающие курсы входят в число важных мероприятий принятой в компании ESG-программы. В соответствии с принципами ответственного отношения к окружающей среде (с английского - environment — (E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance) предприятие поощряет стремление сотрудников заниматься спортом, улучшать физическую форму, развивать компетенции и достигать новых высот в производственной и личной жизни. 
Главная ценность компании – люди, чествование их добросовестного созидательного труда, повышение престижа рабочих профессий. Поощрение достижений работников входит в число важнейших для предприятия приоритетов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
14.02.2022 11:49
Экономика 14.02.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 11:26
Экономика 14.02.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:52
Экономика 14.02.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2022 10:49
Экономика 14.02.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2022 13:18
Экономика 13.02.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2022 10:42
Экономика 13.02.2022 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2022 09:25
Экономика 13.02.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2022 19:54
Экономика 11.02.2022 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2022 18:22
Экономика 11.02.2022 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2022 17:34
Экономика 11.02.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2022 14:53
Экономика 11.02.2022 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2022 14:00
Экономика 11.02.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2022 11:42
Экономика 11.02.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2022 10:21
Экономика 11.02.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2022 09:54
Экономика 11.02.2022 09:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:11
COVID-19 продолжает бить антирекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собакСмотреть фотографии
10:49
Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%Смотреть фотографии
10:42
Пьяного петербуржца сняли с рейса в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
"Газель" и легковушка из Челябинска не поделили трассу под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:14
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысячСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантинеСмотреть фотографии
09:52
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для коллективаСмотреть фотографии
09:50
Поезд и электричка задержались в Волгоградской области из-за ЧП на ж/дСмотреть фотографии
09:42
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Волгоградская область поднялась на два пункта в рейтинге качества жизни регионовСмотреть фотографии
07:01
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию два новых дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Закупку на проектирование спортивного кластера отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:49
Заметки астролога: рекомендации на 14-20 февраля 2022 годаСмотреть фотографии
17:02
Депутат Госдумы от Волгоградской области высказался за эвтаназию агрессивных собакСмотреть фотографии
17:00
Для любимых и любящих: Ворошиловский торговый центр приглашает к розыгрышу призовСмотреть фотографии
15:56
Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице МираСмотреть фотографии
14:17
Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»Смотреть фотографии
13:18
Имущество волгоградского завода-банкрота готовят к повторной продажеСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области выросла смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
10:22
В Камышине под колеса автомобиля попал 7-летний мальчикСмотреть фотографии
09:25
За полтора месяца дизтопливо в Волгограде подорожало на 1 рубльСмотреть фотографии
08:02
Скончался 50-летний председатель Котельниковского судаСмотреть фотографии
07:46
Снег завалил Волгоградскую область 13 февраляСмотреть фотографии
20:10
Не прошло и три года: уголовное дело по вырубке леса на острове Сарпинский возбудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:59
Волгоградский «Ротор» проиграл в Турции клубу из Латвии – 1:2Смотреть фотографии
18:34
Упал, очнулся – гипс: волгоградец взыскал 300 тысяч с УК за перелом у дома в гололедСмотреть фотографии
17:49
"Отказала дыхательная система": 27-летняя волгоградка с ковидом скончалась в больницеСмотреть фотографии
17:02
Волгоградцев спросят о строительстве нового фитнес-центра в Краснооктябрьском районеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 