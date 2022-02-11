



Подавляющее большинство работодателей внебюджетного сектора экономики Волгоградской области выразили готовность выплачивать работникам минимальную заработную плату в размере, превышающем федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости Волгоградской области.

Напомним, на территории Волгоградской области принято региональное соглашение о минимальной заработной плате в Волгоградской области на 2022-2024 годы, в соответствии с которым минимальная заработная плата работников внебюджетного сектора экономики, состоящего в трудовых отношениях с работодателем, осуществляющим деятельность на территории региона и в отношении которого действует этот документ, не может быть ниже 15419,3 рубля. Указанная величина выше установленного на федеральном уровне МРОТ (13890 рублей) на 1529,3 рубля.

В 2022 году количество работодателей, уведомивших об отсутствии возможности выплачивать региональную минимальную заработную плату в соответствии с условиями соглашения в отведенный для этого срок, составило менее 1 процента от общего числа хозяйствующих субъектов Волгоградской области.







