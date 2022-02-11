Тягач Mercedes-Benz сгорел возле распределительного центра под Волгоградом

Происшествия 11.02.2022 09:56
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11.02.2022 09:56
Крупнотоннажный грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, припаркованный возле одного из распределительных центров в поселке Ерзовка Городищенского района, полностью сгорел минувшей ночью. Пожар начался около часа ночи – вызов поступил диспетчеру в 00.58, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. В 01.20 расчеты потушили охваченный огнём седельный тягач. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.
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