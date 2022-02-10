Экономика

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

Экономика 10.02.2022 14:10 Новости компаний
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10.02.2022 14:10 Новости компаний


В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам. Она предусматривает ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов, которые зависят от общего объема транзакций по кампусным картам. Стабильный источник внебюджетного финансирования позволит вузам планомерно развивать ключевые проекты, предоставлять гранты и премии лучшим студентам.
Кампусный проект – это система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет в единую систему университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ. Она служит не только платежным инструментом, но и уникальным идентификатором, ключом доступа к инфраструктуре вуза, финансовым и нефинансовым сервисам. Оборот по этим картам будет служить источником дополнительного дохода для участника кампусного проекта: отчисления от суммы всех транзакций по кампусным картам банк перечислит в эндаумент-фонд вуза, что станет своеобразным кешбэком на развитие образовательного центра. 
Вузы создают эндаумент-фонды для привлечения дополнительного финансирования, расширения доходной базы и повышения финансовой стабильности. Они используют доходы фондов для финансирования новых проектов в образовательной деятельности, развития научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов и преподавателей, издание монографий и сборников научных трудов. Крупные инфраструктурные и социальные проекты тоже могут получить средства таких фондов.
«ВТБ обладает большим опытом запуска кампусных проектов в научной сфере: с нами сотрудничают свыше трети из 710 учреждений высшего образования в России. Мы ожидаем, что их число превысит половину к 2023 году. Эндаумент позволит вузам получать дополнительный доход от сотрудничества с банком в рамках кампусного проекта. Это серьезная прибавка для финансирования ключевых образовательных задач как для преподавательского состава, так и студентов», – прокомментировал начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.
По его словам, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ. «Поддержка образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в передовой коллектив одного из крупнейших банков страны - это наш вклад в устойчивое развитие российских вузов. Совместными усилиями мы можем не только выполнять свои задачи по операционному сопровождению зарплатных проектов, но и вкладывать в будущие поколения, предоставляя им все возможности для качественного и доступного образования», – отметил Гариф Ромашкин.
Сегодня в России зарегистрировано 240 эндаумент-фондов всех сфер, почти половина (43%) целевых капиталов принадлежит учреждениям высшего образования, 15 вузов имеют эндаумент-фонды с активами свыше 500 млн рублей. Рынок поэтапно диверсифицируется за счет новых секторов развития: среднее образование (частные школы), здравоохранение, спорт и других.
Объем средств российских эндаумент активно растет (рост в 2020г. составил 19%) и составил 38,9 млрд рублей в 3 кв. 2021 года. Лидером рынка доверительного управления целевыми капиталами эндаумент является ВТБ Капитал Управление активами (доля рынка управления активами ФЦК 35%), которые более 10 лет успешно сотрудничают с крупнейшими эндаументами страны, финансирующими проекты в областях образования, культуры, искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества. На сегодняшний день под управлением ВТБ Капитал Инвестиции находится 90 эндаументов, общий объем средств в которых - более 16 млрд рублей.
В 2019 году Группа ВТБ создала целевой фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент обеспечит стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда составляет 5 миллиардов рублей. Большую часть средств группа уже внесла через ВТБ Лизинг и ВТБ Капитал, оставшиеся средства планируется привлечь за счет спонсоров, а также с помощью программы крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

 

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