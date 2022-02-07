Расследования

Волгоградского активиста Михаила Соломонова задержали в отделе полиции

Расследования 07.02.2022 20:55
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07.02.2022 20:55


В Волгограде задержали активиста Михаила Соломонова. Волгоградца сегодня вызвали в отдел полиции №4 для дачи объяснений в связи с нарушением ковидных ограничений при проведении велопробега, который прошел в городе 31 декабря прошлого года. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что Михаила Соломонова посчитали  нарушившим статью 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Уже в отделе полиции на волгоградца  был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сегодня Михаил Соломонов проведет ночь в отделе, а завтра его ожидает суд.
Наказание по первой статье предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток, или обязательные работы на срок до 100 часов. Наказание по статье 19.3 предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей или арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Фото: страница Михаила Соломонова/ВКонтакте.

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