В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя

Происшествия 07.02.2022 12:28
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07.02.2022 12:28
Сотрудники муниципальной «Службы спасения» помогли застрявшему в ограде оленю выбраться из плена. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, накануне поздно вечером на пульт оперативного дежурного муниципальной «Службы спасения» от жителей Тракторозаводского района поступил сигнал о том, что в металлической ограде в одном из зданий на улице Дзержинского Тракторозаводского района застрял олень. На место незамедлительно прибыли бойцы аварийно-спасательного отряда. Спасатели отжали с помощью специнструмента металлические прутья забора, высвободили косулю и вывезли животное за пределы жилой застройки.
Напомним, совсем недавно спасателям пришлось вызволять оленя, который не мог выбраться из ограждения детсада в Красноармейском районе Волгограда.
Справка. Ежедневно на телефон оперативного дежурного «Службы спасения Волгограда» поступает до нескольких десятков сообщений о происшествиях из разных районов областного центра. Иногда спасателям приходится спасать и диких животных. Так, в 2019 году сотрудники службы спасения оказали помощь молодой косуле, которая оказалась в городских кварталах Кировского района, переплыв Волгу. Часто в службу звонят горожане с просьбами спасти попавших в беду домашних животных. Для оказания помощи в арсенале специалистов-спасателей имеется необходимое оборудование – альпинистское, водолазное и т.п.
На территории Волгограда действуют три аварийно-спасательных формирования - Центральное, Южное и Северное. Все спасатели имеют необходимую подготовку для выполнения задач различной степени сложности по ликвидации аварийных ситуаций, оказанию помощи пострадавшим на местах чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и катастроф природного и техногенного характера.
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