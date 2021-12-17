На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленя

Происшествия 17.12.2021 11:57
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17.12.2021 11:57
Сотрудники муниципальной «Службы спасения» помогли застрявшему в ограде оленю выбраться из западни. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, сегодня около двух часов ночи на пульт оперативного дежурного муниципальной «Службы спасения» от жителей Красноармейского района поступила информация о том, что в металлической ограде детского сада по ул. Фадеева Красноармейского района застрял олень. На место прибыла бригада спасателей Южного аварийно-спасательного подразделения.
Андрей Антропов, начальник аварийно-спасательной группы, и сотрудники службы спасения Сергей Бельков и Давид Хачикян аккуратно, чтобы не напугать животное, отжали металлические прутья ограды, осмотрели оленя на наличие возможных повреждений и выпустили в естественную среду обитания.
Справка. Ежедневно на телефон оперативного дежурного «Службы спасения Волгограда» поступает до нескольких десятков сообщений о происшествиях из разных районов областного центра. Помимо оказания помощи волгоградцам, иногда спасателям приходится вызволять из городского «плена» диких животных. Так, в 2019 году сотрудники службы спасения оказали помощь молодой косуле, которая оказалась в городских кварталах Кировского района, переплыв Волгу. Часто в службу звонят горожане с просьбами спасти попавших в беду домашних животных. Для оказания помощи в арсенале специалистов-спасателей имеется необходимое оборудование – альпинистское, водолазное и т.п.
На территории Волгограда действуют три аварийно-спасательных формирования - Центральное, Южное и Северное. Все спасатели имеют необходимую подготовку для выполнения задач различной степени сложности по ликвидации аварийных ситуаций, оказанию помощи пострадавшим на местах чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и катастроф природного и техногенного характера.
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