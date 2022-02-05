Федеральные новости

В России отменили самоизоляцию после контакта с больными COVID

Федеральные новости 05.02.2022 16:43
0
05.02.2022 16:43


Людям, которые контактировали в больными коронавирусной инфекцией, больше не нужно уходить на самоизоляцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано сегодня на портале правовой информации.
Как следует из документа, такое решение связано с особенностями течения омикрон-штамма. В постановлении указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший контактным находиться на семидневном карантине, утратил силу.
Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Федеральные новости
03.02.2022 11:53
Федеральные новости 03.02.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2022 17:23
Федеральные новости 27.01.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.01.2022 10:58
Федеральные новости 17.01.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2022 16:40
Федеральные новости 15.01.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2022 10:47
Федеральные новости 14.01.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.01.2022 09:57
Федеральные новости 01.01.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2021 15:16
Федеральные новости 23.12.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2021 13:40
Федеральные новости 18.12.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2021 08:03
Федеральные новости 13.12.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:12
В Волгограде горит школаСмотреть фотографии
16:43
В России отменили самоизоляцию после контакта с больными COVIDСмотреть фотографии
16:17
Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области машина провалилась под ледСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Аферист разыграл спектакль для волгоградца за 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
12:37
Волгоградская область вернулась в «красную» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:32
Волна ложных минирований снова накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
11:55
Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Селянка из ревности спалила 18 тонн сена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области худой мужчина украл и съел 11 кг шашлыкаСмотреть фотографии
09:08
Перед Волжской ГЭС столкнулись два автомобиляСмотреть фотографии
08:13
Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозыСмотреть фотографии
19:17
«Осталось продать почку»: как волгоградок затянули в финансовую пирамиду и оставили с баснословными долгамиСмотреть фотографии
17:23
Россияне стали больше игратьСмотреть фотографии
17:01
Мусорный полигон под Волгоградом наказали за отклонение от проектаСмотреть фотографии
16:19
Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГОСмотреть фотографии
16:07
Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажкиСмотреть фотографии
14:04
Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгоградской области осудили иностранца за убийство пенсионерки 10-летней давностиСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области 8 тысяч подростков хотят привиться от коронавирусаСмотреть фотографии
13:32
Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
«Идут проверки»: кому в Волгограде пересчитают плату за отопление после технической ошибкиСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области за неделю солярка подорожала на четверть рубляСмотреть фотографии
11:58
Будет еще больше: в Волгоградской области заразились коронавирусом 1314 человекСмотреть фотографии
11:21
Застройщик отремонтирует выданные сиротам в Урюпинске квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
10:36
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 