В России отменили самоизоляцию после контакта с больными COVID





Людям, которые контактировали в больными коронавирусной инфекцией, больше не нужно уходить на самоизоляцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано сегодня на портале правовой информации.

Как следует из документа, такое решение связано с особенностями течения омикрон-штамма. В постановлении указано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший контактным находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.



