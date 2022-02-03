Шестерых организаторов сети борделей судят в Волгограде





Обвинение в организации занятия проституцией в Волгограде предъявлено 6 местных жителям, еще один фигурант уголовного дела обвиняется в пособничестве. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, уголовное дело в отношении этой преступной группы, которую оперативники задержали летом 2021 года , находится на рассмотрении в Красноармейском суде Волгограда.

Следствием установлено, что шестеро волгоградцев в возрасте от 40 до 66 лет с октября 2020 года по июль 2021 года использовали помещения двух бань и одной частной квартиры на территории Красноармейского района Волгограда, где женщины оказывали клиентам услуги сексуального характера. Каждый участник преступной группы выполнял определенные функции: подбор проституток, обеспечение их охраны и безопасности, доставка к клиентам, получение от последних денежных средств за оказанные услуги.

В ходе расследования дознаватели допросили свыше 30 свидетелей, произвели осмотр большого количества предметов и устройств, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Ранее сообщалось, что в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 300 тысяч рублей, 12 200 долларов США, банковские карты, сотовые телефоны, черновые записи, пневматический и травматический пистолеты.

Отмечается, что шестеро обвиняемых вину свою в совершении указанных деяний признали в полном объеме, один – в содеянном не сознался. Известно, что трое ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.



