Экономика

Банк «Открытие»: волатильность котировок алюминия продолжит расти

Экономика 03.02.2022 16:13
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03.02.2022 16:13


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Киримов комментирует.
Котировки алюминия по итогам торгов 2 февраля составили $2 986/т на фоне снижения цен на энергоносители в Европе, тогда как буквально несколько дней до этого цены достигли нового исторического максимума ($3 131/т). Цены других цветных металлов наоборот выросли на торгах 2 февраля, частично восстановившись после снижения на прошлой неделе.
Несмотря ужесточение монетарной политики ФРС США, котировки алюминия и прочих цветных металлов демонстрируют разнонаправленную динамику. Основная причина – разные ожидания в отношении фундаментальных факторов. В частности, участники рынка алюминия опасаются существенного дефицита в 2022 г. в результате сокращения предложения металла в Европе и Китае. Так, по оценкам Русал, глобальный дефицит алюминия в текущем году может составить 1,6-1,7 млн т. При этом именно в 1 и 2 кварталах 2022 г. рынок зафиксирует наиболее значительную нехватку металла, тогда как во втором полугодии прогнозируется восстановление производства в Китае.
Проблемы с поставками металла на рынок начались ближе к концу 3 кв. 2021 г., когда дефицит поставок электроэнергии привел к сокращению выпуска алюминия в Китае, а в Европе из-за высокой стоимости электричества заводы вынуждены были останавливаться в пиковые часы загрузки. Доля затрат на электроэнергию в общей себестоимости производства алюминия увеличилась с 33% до 38%. И хотя на текущий момент основные проблемы с поставками электроэнергии решены, убытки из-за высокой себестоимости производства алюминия вынуждают некоторые предприятия закрываться. Так, Alcoa Corp. заявила в конце 2021 г., что закроет свой убыточный алюминиевый завод San Ciprián в Испании (228 тыс. т в год), а Norsk Hydro сократит производство на заводе в Словакии до 60% мощности.
Помимо высоких цен на электроэнергию, себестоимость увеличилась из-за более дорогого первичного сырья (бокситов, глинозема) и высоких цен на обожженные аноды (в связи с ростом цен на нефтяной кокс и каменноугольную смолу). В результате роста основных компонентов себестоимости кривая затрат (cash costs curve) выпуска алюминия в 2021 г., по текущим оценкам, выросла на 15-20% относительно 2020 г. При этом прямые издержки некоторых производителей, находящихся в «хвосте» кривой затрат, достигли уровней в $2 250-$2 500/т.
Представители отрасли, участники рынка и инвесторы настроены на то, что предложение алюминия продолжит сокращаться в 2022 г. если стоимость энергоносителей не скорректируется. Еще несколько предприятий в Европе могут сократить мощности, о чем будет объявлено в следующие несколько месяцев.
В Китае риски снижения усиливаются за счет более жесткого контроля со стороны регуляторов за выбросами от алюминиевых мощностей. Политика властей КНР в отношении выбросов может сдерживать полноценное восстановление мощностей даже после стабилизации цен на электричество и проведения Олимпийских игр. Согласно плану новой пятилетки, алюминиевая промышленность КНР должна снизить выбросы на 5% к 2025 г. При этом рост мощностей, использующих гидроэнергетику в провинции Юньнань (Yunnan), не сможет компенсировать снижение производства, вызванное требованиями сокращения выбросов.
В условиях роста себестоимости выпуска и прогноза снижения предложения котировки алюминия обеспечены фундаментальной поддержкой для формирования устойчивого долгосрочного восходящего тренда, однако в краткосрочной перспективе «Открытие Research» ожидает увеличения волатильности цен. В частности, на рынке остается много неопределенности в отношении того, как именно регуляторы в КНР будут действовать в текущем году, как быстро сможет восстановиться предложение в Европе в случае дальнейшего падения цен на электричество, и окажут ли геополитические факторы влияние на предложение алюминия (Русал обеспечивает 6% добычи алюминия в мире).
По мере снижения неопределенности на рынке можно будет выстроить более точную траекторию движения цен в следующие 12 месяцев. Тем не менее, базовый прогноз «Открытие Research» предполагает, что цены на алюминий начнут заметнее снижаться во втором квартале 2022 г. 

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