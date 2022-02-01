Экономика

Около 26 тысяч «тигров» страхуют свою жизнь в группе банка «Открытие»

Экономика 01.02.2022 15:23
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01.02.2022 15:23


В ночь с 31 января на 1 февраля по китайскому гороскопу наступил год Черного Водяного Тигра. СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу банка «Открытие») по традиции решила выяснить – сколько клиентов, родившихся в год Тигра по восточному гороскопу, застраховано в компании, и как они инвестируют.
Согласно данным страховщика, клиенты, которые родились в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) обладают привычкой к накопительству и приумножению своих средств. Они занимают второе место после «быков» (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1999) по количеству клиентов, застраховавших свою жизнь в СК «Росгосстрах Жизнь». Интересно, что женщины-«тигрицы» (58%) чаще, чем мужчины-«тигры» (42%) оформляют инвестиционно-накопительные продукты.
Подавляющее большинство (70%) «тигров» предпочитают вкладывать свои средства в продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на 5-летний срок. Однако женщины выбирают в основном единовременные взносы (70%) с целью инвестирования, тогда как мужчины – одинаково единовременные (50%) и ежегодные (50%) взносы. Самая популярная стратегия у «тигров» - «Лидеры сектора», состоящая из акций таких известных компаний, как BP, Adidas, Twitter, Volkswagen и других. 
В накопительном страховании жизни (НСЖ) женщины чаще всего оформляют договоры с ежегодными взносами на 5 лет, а мужчины на более длительный срок – 7 лет с ежегодными взносами.
В основном «тигры» мужчины и женщины вкладывают деньги в НСЖ в среднем возрасте: в 48 лет (41%) и в 36 лет (32%), а в ИСЖ постарше – женщины в 60 лет (44%) и в 48 лет (35%), а мужчины в 72 года (41%) и 60 лет (31%).
В топ-10 регионов, где живут представители этого знака-клиенты группы «Открытие», входят Москва и Московская область (19%), Ханты-Мансийский автономный округ (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Пермский край (7%), Новосибирская (6%), Свердловская (5%), Тюменская (4%), Ульяновская области (3%), Краснодарский (3%) и Красноярский края (3%).

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