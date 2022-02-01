«СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»





Новая мутация коронавируса, вариант SARS-CoV-2, получила классификацию в честь пятнадцатой буквы греческого алфавита – омикрона. О ней впервые заговорили в конце ноября 2021 г., когда эта модификация была выявлена в ЮАР.

Прежний штамм вируса, дельта, был фактически вытеснен омикроном к концу 2021 г. – такие данные озвучили Великобритания, США и Дания, ведущие активный генетический мониторинг инфекций. Новый вирус выявлен уже примерно в 80 странах, включая Россию, где на данный момент зарегистрировано несколько тысяч случаев заражения. На штамм омикрон приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве.

Признаками омикрона является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляются повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

Компания«СОГАЗ-Мед» расскажет о том, защищают ли существующие вакцины от нового штамма коронавируса и что следует делать для того, чтобы встретить все последующие модификации заболевания во всеоружии.

Исполнительный директор по экспертизе медицинской помощи страховой компании «СОГАЗ-Мед», доктор медицинских наук Юрий Авенирович Брудастов считает:«Вопрос изменчивости вируса SARS-CoV-2 является наиболее актуальным сегодня, поскольку благодаря новейшим технологическим возможностям человечество впервые получило возможность наблюдать за изменениями штаммов практически в режиме онлайн: Всемирной организацией здравоохранения отслеживается более двадцати потенциально опасных вариантов, и наивно думать, что история штаммов SARS-CoV-2 на этом остановится. С другой стороны, созданные на данный момент вакцины, обеспечивая выработку антител против высоковариабельного spike-белка, также имеют значительный потенциал направленной изменчивости. И вполне вероятно, что мы в ближайшее время станем свидетелями нового витка «гонки вооружений» между человеком и микроорганизмами: столкновения технологических вакцинных платформ с феноменально изменчивым SARS-CoV-2. Незначительное количество мутаций не оказывает существенное влияния на эпидемические процессы и эффективность вакцин, проблему представляют те варианты вируса, у которых количество накопленных мутаций переходит в новое качество, например, в существенно более выраженную способность проникать в наши клетки, или быть менее узнаваемым нашими антителами, или менее чувствительным к дезинфектантам и т.д. У омикрона число обнаруженных мутаций измеряется десятками».

«Особенность коронавируса SARS-CoV-2 как раз в гипер-вариабельности некоторых участков spike-белка. Именно поэтому некоторые вакцины, которые были разработаны посредством воспроизведения фрагмента spike-белка в чистом виде, будучи менее опасными и/или аллергенными, оказались не столь эффективными. Ведь у новых модификаций вируса эти фрагменты частично оказались измененными, соответственно вакцины на основе таких фрагментов оказались бесполезными. Что же касается вакцин, которые несут в себе информацию об относительно крупных фрагментах spike-белка, к числу которых относятся «Спутник V» и Pfizer, то их не так-то просто сделать неэффективными. Безусловно, омикрон снизил эффективность в отношении заражения наиболее распространенных вакцин на 10-20 или даже 50%, но это не значит, что он полностью обнулит их действенность. Эффективность и целесообразность применения вакцин против острых респираторных инфекций, мы это знаем на примере гриппа, может быть обусловлена защитой от осложнений, тяжелого течения, и, как результат, меньшего числа смертей, госпитализаций, сокращения длительности как отдельно взятого случая, так и эпидемической вспышки в целом», – подчеркивает Ю.А. Брудастов.

По данным российских ученых, вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни, а доза «Спутника Лайт» через полгода повышает защиту и для тех, кто изначально привился другими препаратами, вплоть до 80%. Ранее об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма заявили Pfizer/BioNTech – для этого, согласно заявлению представителей этих компаний, потребуется три дозы препарата.

Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «В Российской Федерации в течение года ведется активная массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19. В условиях, когда вирус меняется и модифицируется, мы рекомендуем придерживаться прежней стратегии – вакцинироваться и проходить ревакцинацию через полгода после первых двух прививок».

К сожалению, недостаточные темпы вакцинации в мире привели к тому, что коронавирус получил возможность мутировать. Продолжающаяся нагрузка на систему здравоохранения может привести к серьезным последствиям и для экономики, и для жизни каждого. Поэтому стратегически важной становится задача довести показатели массовой вакцинации в стране до 80% взрослого населения.

«СОГАЗ-Мед» вносит свой посильный вклад в борьбу с пандемией. В частности, с начала 2021 г. специалистами компании было проинформировано о вакцинации более 2,3 млн человек.

«Повторю известную истину: болезнь лучше предотвратить, чем бороться с ней и ее побочными эффектами впоследствии. Поэтому если вы наблюдаете у себя такие симптомы, как температура свыше 38 градусов, одышка при небольшой физической нагрузке или в покое, обезвоживание, головокружение, сухость во рту, учащенное сердцебиение, редкое мочеиспускание, апатия, сонливость, а также если ваш пульсоксиметр показывает насыщение крови кислородом ниже 94% - незамедлительно обратитесь к врачу», - рекомендует Д.В. Толстов.

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что застрахованные по ОМС граждане могут записаться на вакцинацию от COVID-19, воспользовавшись сервисом на портале «Госуслуги» (в Москве - на www.mos.ru), либо телефонами горячей линии 122 и 8-800-2000-112. Также в зависимости от особенностей организации вакцинации в субъектах Российской Федерации запись на прививку может осуществляться по телефонам медицинских организаций, при посещении медицинских организаций или через их сайты.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».