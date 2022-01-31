Расследования 31.01.2022 12:29
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31.01.2022 12:29
Виновным в вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни ребенка, признан 39-летний житель Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, мировым судьей назначено подсудимому наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина приобрел снятый с учета "УАЗ" 1979 года выпуска с техническими неисправностями, в том числе и рулевого управления. На таком автомобиле он стал учить своего 13-летнего сына вождению. Отец также поручал ребенку самостоятельное управление машиной, имеющей технические неисправности, чем подвергал его жизнь и здоровье непредвиденной опасности. Причастность мужчины к совершенному преступлению подтверждена показаниями свидетелей, результатами проведенных по делу многочисленных следственных действий. Подсудимый свою вину ни на следствии, не в суде не признал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Отметим, что речь идет о мальчике, который пропал 9 апреля 2021 года в хуторе Чиганаки Котельниковского района. Подросток отправился за дровами на автомобиле отца в лесопосадку. Машину обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища. По одной из версий, подросток мог сесть в лодку, которую нашли в нескольких километрах от места пропажи мальчика. Его не нашли до сих пор - подросток числится пропавшим без вести.
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