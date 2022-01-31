Сосулька чуть не убила посетительницу салона красоты в Волгограде

Происшествия 31.01.2022 14:27
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31.01.2022 14:27
Упавшая с крыши ледяная глыба едва не попала в посетительницу салона красоты в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» владелица парикмахерского салона «БЭСТ» Любовь Бирюкова, клиентку спасло настоящее чудо.
Как пояснила женщина, 29 января на вывеску ее салона, расположенного на улице Мира, 11, упала огромная сосулька. Кусок льда сломал вывеску и рухнул всего в нескольких сантиметрах от клиентки, которая как раз заходила в салон. «К нам вбежала испуганная девушка и сообщила о случившемся. Я сразу же позвонила в управляющую организацию», - рассказала Любовь Бирюкова. По ее словам, 19 января на вывеску салона уже падали ледяные глыбы с крыши. От падения сосульки тогда пострадала электронная бегущая строка под вывеской. Управляющая компания ООО «ЦентрВолга», по словам владелицы салона, с того момента так ничего не предприняла, поэтому ситуация повторилась. В этот раз волгоградка попросила приехать сотрудников управляющей организации, чтобы ей хотя бы обесточили сломанную вывеску. Однако в УК женщине отказали. «С меня потребовали деньги, хотя из-за их бездействия чуть не случилась беда!», - возмущается женщина.
На этом владелица салона не остановилась и позвонила в аварийно-диспетчерскую службу, где ей дали телефон заместителя главы Центрального района, который все-таки помог обесточить искрившеюся вывеску. Однако теперь Любовь Бирюкова боится, что ситуация с падением сосулек может повториться и пострадают люди. Женщина просит контролирующие службы наказать УК за бездействие.
Редакция ИА «Высота 102» несколько раз пыталась дозвониться до руководителя управляющей компании ООО «ЦентрВолга», однако трубку женщина не взяла.
Как ранее сообщало информагентство, ответственность за очистку крыш от наледи и сосулек несут управляющие компании и обслуживающие организации. Однако необходимо учесть, что за содержание балконов квартир и коробов сплит-систем отвечают собственники квартир, т.е. частные лица, которые должны вовремя известить об опасности сотрудников УК.
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