Общество 30.01.2022 18:12
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30.01.2022 18:12
Погодные «качели», обрушившиеся на Волгоградскую область, предсказуемо привели к образованию на крышах зданий огромных сосулек, которые с каждым температурным скачком становятся все больше. Во время оттепели риск падения ледяных глыб и слежавшихся снежных шапок увеличивается многократно, о чем предупреждает ГУ МЧС России по Волгоградской области. Людей просят обходить стороной места водостоков, а в случае подозрительного шума и треска на крыше прижаться к стене – так козырек может спасти от падающей сосульки.
Между тем, не проходит и года, чтобы в СМИ не появлялись печальные новости о материальном ущербе имуществу или причинении вреда здоровью граждан «ледяными убийцами». Так, в 2012 году упавшая с крыши глыба убила мужчину на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда, в 2014-м тяжелая сосулька травмировала шестилетнего мальчика на улице Калининградской. В 2020 оторвавшийся кусок наледи разбил козырек жилого дома на проспекте Университетский. Очередной печальный инцидент произошел накануне на улице Мира, 20 – жертвой сосульки едва не стала проходившая мимо волгоградка.
Кто же отвечает за своевременную уборку сосулек, наледи и снежных шапок с крыш домов и других зданий?
Ответственность по содержанию зданий несут управляющие компании и обслуживающие организации. При этом очистка крыш является опасным видом работ, и проводить их можно только специально подготовленным людям. Это могут быть как сотрудники управляющей компании, так и специально нанятые промышленные альпинисты – специально обученные специалисты для проведения клининговых работ на высоте. При этом внизу здания, с которого производится уборка сосулек и снега, должна в обязательном порядке быть огорожена площадка, куда будут сбрасывать ледяные глыбы. Возле нее обязан находиться дежурный, который будет следить, чтобы в зону работ не попали случайные прохожие и дети.
Но существует один «скользкий момент», который должны учитывать жильцы многоквартирных домов. Управляющая домом организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив отвечают за содержание общедомового имущества. К нему, в частности, относятся общие балконы - те, куда можно выйти через подъезд -, козырьки подъездов, крыши домов. Однако балконы квартир в общедомовое имущество не входят. Ответственность за их содержание и чистоту лежит прежде всего на самих собственниках.
Если будет установлено, что человек получил травму или машина была испорчена сосулькой, упавшей с балкона собственника квартиры или с короба сплит-системы, принадлежащей частному лицу, то нести ответственность будет это частное лицо. Поэтому собственник квартиры или любого другого помещения должен проявить ответственность и оперативно известить управляющую компанию о том, что на внешней части его балкона или на козырьке необходимо убрать снег, сосульки и наледь.
Если УК не реагируют на обращения жителей и пренебрегают своими обязанностями по своевременной очистке крыш, можно пожаловаться в жилищную инспекцию Волгограда или инспекцию Госжилнадзора Волгоградской области. Жалобы на сосульки, а также нерасчищенные от снега дворы принимает в онлайн-режиме чат-бот @chistimsneg34bot в мессенджере Telegram. Информацию обрабатывают специалисты Центра управления регионом и передают в мэрию для воздействия на нерадивые УК.
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