В удаленных населенных пунктах Волгоградской области востребованы сервисы Сбербанка по снятию наличных и оплаты коммунальных услуг





В 2021 году Сбербанк в Волгоградской области расширил свое присутствие в сельской местности через партнерскую сеть. На сегодняшний день в 124 сельских магазинах,расположенных в отдаленных населённых пунктах региона можно снять наличные. Это села и деревни, где нет офисов банка и устройств самообслуживания.

За 11 месяцев 2021 годачерез эквайринговые терминалы Сбербанка в сельских магазинах региона было совершено более тысячи операций. Общая сумма выданных денежных средств за этот период составила около 11 миллионов рублей.Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сообщить кассиру о необходимости снятия наличных денежных средств. За одну транзакцию можно снять с карты в магазине не более пяти тысяч рублей. Комиссия за снятие наличных не взимается.

Жителям сельских территорий также доступна оплата коммунальных услуг на кассах магазинов. За 11 месяцев 2021 года объём платежей за ЖКХ, совершённых таким образом, превысил 28 с половиной млн рублей. Оплатить квитанцию можно по штрих коду с квитанцией или, выбрав получателя из списка в онлайн-кассе в 83 сельских торговых точках региона. Внести платеж можно с карты любого банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Для нас важнообеспечить наших клиентов одинаковыми условиями доступа к банковским услугам и в больших городах и малых населенных пунктах. В отдаленных сельских территориях, где не представлены офисы Сбербанка, в большинстве случаев работают торговые точки, с которыми банк имеет партнерские отношения. Таким образом, придя в магазин за продуктами рядом со своим домом, владельцы карт могут снять деньги в кассе или оплатить коммунальные услуги»

Являясь платежными агентами банка, торговые точкимогут пользоваться программами Сбербанка, предусматривающим бонусы и специальные ценовые условия. При этом оснащать магазин новым оборудованием не требуется — достаточно обновить программное обеспечение существующего торгового терминала. Техническую поддержку и сопровождение обеспечивает банк.



