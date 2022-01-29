Волгоградский «Ротор» в Турции обыграл клуб из Болгарии – 4:2





Волгоградский «Ротор» сегодня в турецком Белеке провел товарищеский матч с клубом из Болгарии и одержал победу – 4:2. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Ротора», три гола в матче с клубом «Хебар» забил Алексей Щеткин, а Камиль Муллин успешно реализовал пенальти. Счет в конце первого тайма был 0:4. Однако во втором тайме болгарским футболистам удалось отправить два мяча в ворота соперника. Один гол был забит с пенальти.



Справка. "Хебар" играет во втором дивизионе болгарской лиги и занимает там второе место.



Фото сайта "Ротора".