Спорт

Волгоградский «Ротор» в Турции обыграл клуб из Болгарии – 4:2

Спорт 29.01.2022 18:12
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29.01.2022 18:12


Волгоградский «Ротор» сегодня в турецком Белеке  провел товарищеский матч с клубом из Болгарии и одержал победу – 4:2. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Ротора», три гола в матче с клубом «Хебар» забил Алексей Щеткин, а Камиль Муллин успешно реализовал пенальти. Счет в конце первого тайма был 0:4. Однако во втором тайме болгарским футболистам удалось отправить два мяча в ворота соперника. Один гол был забит с пенальти.
Справка. "Хебар" играет во втором дивизионе болгарской лиги и занимает там второе место.
Фото сайта "Ротора".

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