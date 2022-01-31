



Новые трещины на стенах появились в квартирах жильцов одного из подъездов четырехэтажки в Кировском районе Волгограда, где в декабре прошлого года произошло ЧП с газом , сообщает ИА «Высота 102». Люди прислали в редакцию фотографии, подтверждающие их слова, и предварительное заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций отдельных квартир в многоквартирном доме №3 по ул. Козака.

Напомним, официальные ведомства назвали произошедшее «хлопком» или просто «пожаром», но жильцы уверены, что в квартире №44 на третьем этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к разрушениям и пожару.





«Новые трещины обнаружили в квартирах на четвертом этаже. К примеру, в 47-ой квартире буквально вчера появилась огромная трещина, которой раньше не было. Это говорит о том, что дом разрушается. Мы все фотографируем, отправляем в администрацию, УК, но действий с их стороны нет никаких», - рассказали жильцы пострадавшего подъезда. Люди утверждают, что после взрыва прошло уже больше месяца, но начала обещанных работ по укреплению конструкций они так и не дождались. Сейчас собственники пострадавших квартир готовят иск в суд.

«В квартире 44-ой до сих пор нет окон. На улице минусовая температура, в квартирах ужасно холодно, потому что все стены в трещинах. Общежитие с тараканами и пункты временной передержки нас не устраивают, там нет необходимых условий для нормальной жизни и они не равнозначны проживанию в собственной квартире», - говорят жильцы.

Ранее мэрия сообщала, что результаты первичного обследования специализированной организацией подтвердили работоспособность несущих конструкций квартир по соседству с той, где произошел взрыв . Значительные повреждения, считают эксперты, получили только межквартирные перегородки и торцевая наружная стеновая панель квартиры №44, которая сместилась в результате инцидента. Чтобы спасти пострадавший подъезд, управляющая компания в первую очередь должна установить и закрепить на стеновой панели инвентарные стальные стойки. Однако, как утверждают жильцы, такие работы даже не начинались. В квартире №44 и соседней лишь установили маячки на трещинах, которые появились сразу после происшествия.





В УК «Южные районы Волгограда», которая обслуживает четырехэтажку на ул. Козака, сообщили, что выполнили все рекомендации, которые им были даны по предварительным результатам исследования техсостояния строительных конструкций отдельных квартир дома. «В квартире №44 мы установили не только маячки, но и инвентарные металлические стойки на стеновой панели. Также нам было рекомендовано проводить постоянный мониторинг ситуации, что мы тоже делаем. Получается, что на данном этапе со своей стороны мы все выполнили. Сейчас специализированная организация готовит окончательное заключение по техническому состоянию дома. В этом документе будут прописаны все работы, которые необходимо будет сделать, возможно, с привлечением средств фонда капремонта. Окончательное решение по этому дому примет межведомственная комиссия в администрации», - сообщили в УК. По их прогнозам, итоговое заключение по техсостоянию многоквартирного дома может быть готово уже к концу февраля.

В администрации Волгограда также сообщили, что перечень и сроки проведения восстановительных работ будут обозначены в проекте, который разрабатывают привлеченные управляющей компанией независимые эксперты. «Для этого в настоящее время продолжается детальное обследование технического состояния дома - до конца февраля текущего года специалисты должны представить готовый проект по приведению поврежденных конструкций в нормативное состояние. За состоянием конструкций в период подготовки документации организован ежедневный контроль», - сообщили в мэрии.

Результаты первичного обследования, проведенного специализированной организацией сразу после инцидента, подтвердили, что угрозы обрушения основных конструкций здания нет. «Состояние несущих конструкций в соседних квартирах работоспособное, значительные повреждения получили межквартирные перегородки, а также повреждена торцевая наружная стеновая панель квартиры № 44, где произошло возгорание. После инцидента гражданам, проживающим в пострадавших квартирах, также было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до окончания восстановительных работ. От данного предложения жильцы отказались», - прокомментировали в горадминистрации.

Напомним, ЧП в третьем подъезде четырехэтажки 1961 года постройки на улице Козака случилось рано утром 7 декабря 2021 года. По словам жильцов, в квартире №44 произошел сильный взрыв, от которого проснулся весь дом. Люди видели пламя, вырывающееся из окна пострадавшей квартиры, а в подъезде очень сильно пахло бытовым газом. По официальной информации СУ СКР по Волгоградской области, в одной из квартир дома №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда женщина включила свет в одной из комнат, после чего на кухне «произошел хлопок». Женщина получила травмы, она доставлена в больницу, угрозы для ее жизни и здоровья нет, заверяли в ведомстве. В ходе осмотра места происшествия следователями изъята газовая колонка, а также газовый счетчик.



