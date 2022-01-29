В Волгоградской области на копейку подешевел бензин марки АИ-95

Экономика 29.01.2022 11:32
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29.01.2022 11:32
В Волгоградской области за минувшую неделю снизилась стоимость бензина АИ-95. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, теперь средняя цена этой марки топлива составляет 53,20 рубля, тогда как неделей раньше он стоил 53,21 рубля. Снижение составило одну копейку. Дизтопливо поднялось в цене на 0,47% (53,07 рубля за литр), бензин марки АИ-92 – на 1,08% (48,09 рубля за литр). Стоимость бензина АИ-98 увеличилась на 0,35% и достигла 57,45 рубля.
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