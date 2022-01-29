В Волгоградской области женщина устроила ДТП с погибшим и ранеными





В Волгоградской области в ДТП погиб мужчина, две женщины получили травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне

в 09-31 час. «Хендэ Санта Фе» под управлением 40-летней женщины двигался по 13 км автодороги «г.Урюпинск - х.Алексиковский» в Новониколаевском районе, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился 50-летний водитель. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи; его 43-летняя женщина-пассажир и водитель автомобиля «Хендэ Санта Фе» с травмами доставлены в больницу.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.