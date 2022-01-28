Экономика

ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в 2 раза в 2021 году

Экономика 28.01.2022 15:05 Новости компаний
0
28.01.2022 15:05 Новости компаний


В 2021 году ВТБ Лизинг передал в два раза больше автомобилей с электрическим двигателем чем в 2020 году. Самыми популярными марками стали Audi E-TRON и Porsche Taycan разных модификаций. Эти бренды заняли по 50% в соответствующем новом портфеле компании. Больше всего таких автомобилей клиенты компании приобрели в Санкт-Петербурге (70% продаж), также состоялись передачи «зеленого» транспорта во Владивостоке и Ростове-на-Дону.
«Последние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на «зеленые автомобили» среди юридических лиц, но пока их доля в общих продажах легковых автомобилей очень мала. ВТБ Лизинг поддерживает развитие экологичности и продолжает предлагать своим клиентам различные варианты финансирования электрокаров: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. Дополнительную экономию при приобретении электромобилей в лизинг смогут получить клиенты, которые работают на ОСН. Для них доступны налоговые льготы, позволяющие вернуть до 40% от стоимости машины по договору лизинга. Также стоимость заряда электромобиля ниже, чем на альтернативном топливе, а парковки в некоторых городах России доступны бесплатно. Поэтому на сегодняшний день владение электромобилем не только совпадает с трендом на сохранение экологии, но и является выгодным. Мы верим, что дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры позволит все больше обращать внимание автовладельцев на этот вид транспорта», – прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
«Хотя российский рынок электромобилей остается небольшим в абсолютном выражении, он демонстрирует очень высокие темпы роста. Мы полагаем, что по итогам 2022 года рынок может удвоиться, и продажи превысят 4 тысячи электромобилей. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, в результате чего к 2025 году, по нашим оценкам, в России может продаваться 20-25 тысяч электромобилей в год. Этому должно способствовать расширение предложения, в том числе более доступных моделей, общее снижение стоимости электромобилей, развитие инфраструктуры и стимулирующие действия правительства наряду с растущим интересом к электромобилям со стороны населения и бизнеса», - отметил Владимир Беспалов, аналитик ВТБ Капитал.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2022 12:07
Экономика 28.01.2022 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2022 11:52
Экономика 28.01.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2022 09:26
Экономика 28.01.2022 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2022 09:22
Экономика 28.01.2022 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 18:19
Экономика 27.01.2022 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 16:30
Экономика 27.01.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 09:12
Экономика 27.01.2022 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 17:44
Экономика 26.01.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 15:34
Экономика 26.01.2022 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 13:28
Экономика 26.01.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:03
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентамиСмотреть фотографии
16:58
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские терапевты поставили рекорд на выездах к пациентам на домСмотреть фотографии
15:54
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставкуСмотреть фотографии
15:53
На карантин в Волгоградской области полностью закрыли 91 школу и колледжСмотреть фотографии
15:51
Больше 1000 тонн реагентов рассыпали по дорогам Волгограда за одну ночьСмотреть фотографии
14:09
«Врачи исчезли»: волгоградцы не могут вызвать медиков на дом и прорваться в красную зонуСмотреть фотографии
13:37
Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминалеСмотреть фотографии
13:26
Волгоградские поликлиники не сокращали плановую медпомощьСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области 4G сеть билайн выросла более чем в 4 разаСмотреть фотографии
12:45
Внедорожник застрял в снежной каше в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня лета 2021Смотреть фотографии
11:17
Пенсионер зарезал своего собутыльника в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:58
«Ситиматик-Волгоград» информирует о способах оплаты услуги вывоза отходов без комиссииСмотреть фотографии
10:44
Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на МастерчейнеСмотреть фотографии
10:26
Волгоградское УФАС пресекло копирование названий госкомпаний частникамиСмотреть фотографии
10:00
Жители отрезанных хуторов под Волгоградом пожаловались омбудсменуСмотреть фотографии
09:56
Главой облкомприроды Волгоградской области стал специалист по охране водных ресурсовСмотреть фотографии
09:39
Банк «Открытие»: жители ЮФО на Олимпиаде-2022 больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлономСмотреть фотографии
09:39
«Пошел домой»: волгоградцы не могут зайти в переполненные поликлиникиСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде закрыли кулинарию из-за антисанитарииСмотреть фотографии
07:45
Еще не конец: снегопады в Волгоградской области закончатся к 7 февраляСмотреть фотографии
20:44
Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
19:50
Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:36
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штаммаСмотреть фотографии
17:23
Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристовСмотреть фотографии
17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 