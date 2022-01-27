Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаря





Дубовский районный суд в Волгоградской области ужесточил наказание осужденной местной жительнице, которая уклонилась от прохождения обязательных работ. Как сообщили в районном суде, в октябре 2021 года женщину признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорили к 100 часам обязательных работ. С 19 ноября осужденная Селина состояла на учете в филиале по Дубовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области, где ей разъяснили последствия за неисполнение решения суда. С 23 ноября она приступила к отбыванию наказания в виде обязательных работ в качестве помощника слесаря в Дубовке. Однако, согласно табелю учета рабочего времени, женщина отработала только 4 часа. Дважды ей выносили письменное предупреждение о замене обязательных работ более строгим наказанием, но Селина к отбыванию наказания в виде обязательных работ больше не преступила.

Районный суд постановил заменить осужденной неотбытое наказание в виде 100 часов обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении на срок 12 дней.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



