Расследования

Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаря

Расследования 27.01.2022 10:36
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27.01.2022 10:36


Дубовский районный суд в Волгоградской области ужесточил наказание осужденной местной жительнице, которая уклонилась от прохождения обязательных работ. Как сообщили в районном суде, в октябре 2021 года женщину признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорили к 100 часам обязательных работ. С 19 ноября осужденная Селина состояла на учете в филиале по Дубовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области, где ей разъяснили последствия за неисполнение решения суда. С 23 ноября она приступила к отбыванию наказания в виде обязательных работ в качестве помощника слесаря в Дубовке. Однако, согласно табелю учета рабочего времени, женщина отработала только 4 часа. Дважды ей выносили письменное предупреждение о  замене обязательных работ более строгим наказанием, но Селина к отбыванию наказания в виде обязательных работ больше не преступила.
Районный суд постановил заменить осужденной неотбытое наказание в виде 100 часов обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении на срок 12 дней.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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