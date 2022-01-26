



Прием граждан в Волгоградской области приостановили многие учреждения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Как сообщает ИА "Высота 102", с 25 января временно ограничено посещения гражданами аппарата и подразделений судебных приставов УФССП России по Волгоградской области. Кроме того, приостановлен личный прием граждан должностными лицами управления, в том числе по предварительной записи в сервисе "Электронная очередь записи на личный прием". Вопросы принимают только по телефонам, указанным на сайте управления, а также письменно в интернет - приемной или на портале Госуслуг.

Также с 25 января и до особого распоряжения вводятся дополнительные режимно-ограничительные мероприятия в учреждениях УФСИН России по Волгоградской области. Приостановлен прием граждан и работников УИС по личным вопросам. Ограничен прием лиц, посещающих аппарат управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Волгоградской области. Граждан просят обращаться по всем вопросам письменно или через интернет-приемную ФСИН России. Сообщается, что краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях, где не введены режимно-ограничительные мероприятия (карантин), предоставляются в специально оборудованных помещениях через стекло, с использованием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.



