Экономика

Волгоградские налогоплательщики пополнили бюджет РФ на четверть триллиона рублей

Экономика 25.01.2022 16:42
0
25.01.2022 16:42


Налогоплательщики Волгоградской области пополнили бюджет РФ за 2021 год на 257,5 млрд рублей - на 15,3 % больше, чем годом ранее. Как сообщили в УФНС России по региону, налоговые поступления в федеральный бюджет составили 138,9 млрд рублей, в консолидированный бюджет субъекта поступило 118,5 млрд рублей.
Основными источниками поступлений в бюджеты всех уровней стали НДС, налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество организаций, страховые взносы и упрощенная система налогообложения. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
25.01.2022 15:56
Экономика 25.01.2022 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 15:17
Экономика 25.01.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:45
Экономика 25.01.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:44
Экономика 25.01.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:36
Экономика 25.01.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.01.2022 10:24
Экономика 25.01.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 09:37
Экономика 25.01.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 16:53
Экономика 24.01.2022 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 16:37
Экономика 24.01.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 13:48
Экономика 24.01.2022 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 11:03
Экономика 24.01.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2022 09:13
Экономика 24.01.2022 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2022 07:31
Экономика 24.01.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2022 09:03
Экономика 23.01.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.01.2022 17:11
Экономика 21.01.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:21
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 44Смотреть фотографии
16:45
«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатонаСмотреть фотографии
16:42
Волгоградские налогоплательщики пополнили бюджет РФ на четверть триллиона рублейСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мать ребенка-инвалида незаконно лишили пособияСмотреть фотографии
15:52
СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
«Все не уместятся»: чиновники объяснились за очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области осудят риэлтора-мошенницу за кредитные махинацииСмотреть фотографии
15:25
Совместная волна: Волгоград атакует грипп с "омикроном"Смотреть фотографии
14:49
Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
В Волгограде двое младенцев и подросток находятся в реанимации с коронавирусомСмотреть фотографии
14:31
"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центраСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате потребовал новой экспертизыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде регоператор по обращению с отходами создает «Музей не мусора»Смотреть фотографии
12:20
Запрет на въезд большегрузов сняли в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
Коронавирус поразил запредельное количество жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:38
«Волгоградэнергосбыт» помогает разобраться с начислениями за декабрь 2021 годаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградская полиция распутала дело о масштабной контрабанде наркотиков из УкраиныСмотреть фотографии
11:21
Молодой волгоградец в приступе гнева изрезал знакомого ножомСмотреть фотографии
10:36
В листопрокатном цехе на волгоградском заводе «Красный Октябрь» начали масштабный ремонтСмотреть фотографии
10:35
Въезд в Волгоград парализовала 2-километровая пробкаСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в Волгограде из-за выезда легковушки на встречкуСмотреть фотографии
09:53
Выставка «Сталинградская звезда Давида» открылась в УдмуртииСмотреть фотографии
09:37
Банк «Открытие» продает помещение бывшей гостиницы Classic в центре Волгограда за 24 млн рублейСмотреть фотографии
08:59
ГИБДД закрыла фурам въезд в Волгоград из-за неубранных дорогСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде на залившем дорогу водопроводе устранили течьСмотреть фотографии
19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 