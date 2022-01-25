Волгоградские налогоплательщики пополнили бюджет РФ на четверть триллиона рублей





Налогоплательщики Волгоградской области пополнили бюджет РФ за 2021 год на 257,5 млрд рублей - на 15,3 % больше, чем годом ранее. Как сообщили в УФНС России по региону, налоговые поступления в федеральный бюджет составили 138,9 млрд рублей, в консолидированный бюджет субъекта поступило 118,5 млрд рублей.

Основными источниками поступлений в бюджеты всех уровней стали НДС, налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество организаций, страховые взносы и упрощенная система налогообложения.



