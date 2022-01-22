Covid-19

«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентов

Covid-19 22.01.2022 18:14
0
22.01.2022 18:14


В детской больнице №8 в Волгограде, куда госпитализируют несовершеннолетних с коронавирусной инфекцией, отмечают наплыв пациентов. «Скорые едут одна за одной. В приемном отделении непрекращающийся поток. Только мы зашли и уже следующих привозят», - рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Ирина Кантиева. Женщину вместе с 7-летней дочерью госпитализировали в 8-ю больницу с подтверждённым COVID-19 в среду, 19 января.
В семье Кантиевых первым заболел старший ребенок – школьник. За три дня вирус поразил всех членов семьи, хотя квартиру постоянно проветривали и дезинфицировали, стерилизовали посуду. «Уберечься не получилось, хотя старались. У ребенка сразу взяли анализ и подтвердили COVID. Инфекция, конечно, реактивная. Распространяется стремительно. У нас у всех температура под 40, но госпитализировали только меня и дочь», - рассказала Ирина. 
В больнице №8 мама с дочкой лежат в отдельном боксе. За больными наблюдают медсестры и врачи. «Я вижу, как им тяжело. Они работают на износ, находятся на передовой. Хочется сказать им огромное спасибо. Можно сколько угодно говорить о хороших условиях, чистой постели, душе или вкусной еде, например, но все это ничто, если нет человеческого отношения. Здесь оно есть – это самое главное», - говорит Ирина Кантиева.
По ее словам, сейчас в больнице лежат дети разных возрастов, в том числе и груднички.
Как ранее сообщали в облкомздраве, с коронавирусом в больнице №8 находится 64 ребенка. Из них 17 детей в возрасте до 1 года и один малыш, которому нет еще и месяца. В связи с ростом заболеваемости среди детей было принято решение увеличить число детских коек в этом лечебном учреждении с 160 до 250.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Covid-19
22.01.2022 12:22
Covid-19 22.01.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 16:44
Covid-19 21.01.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 13:20
Covid-19 21.01.2022 13:20
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 09:11
Covid-19 21.01.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Covid-19
21.01.2022 07:24
Covid-19 21.01.2022 07:24
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 16:55
Covid-19 20.01.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 13:05
Covid-19 20.01.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Covid-19
20.01.2022 12:34
Covid-19 20.01.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 15:12
Covid-19 19.01.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 13:38
Covid-19 19.01.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 13:10
Covid-19 19.01.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 12:01
Covid-19 19.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Covid-19
19.01.2022 11:40
Covid-19 19.01.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Covid-19
18.01.2022 16:08
Covid-19 18.01.2022 16:08
Комментарии

0
Далее
Covid-19
18.01.2022 12:03
Covid-19 18.01.2022 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:58
«Вывезти ее на автомобиле никто не мог»: новые подробности исчезновения школьницы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:14
«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентовСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области подорожала колбаса и детское питаниеСмотреть фотографии
15:11
Алексей Дементьев: «Эта зима выдалась крайне непростой для волгоградских дорожников»Смотреть фотографии
14:24
«Вышли на свой страх и риск»: транспортный коллапс в Волжском откладываетсяСмотреть фотографии
12:59
Упрямая водитель Infiniti устроила массовое ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Эпичное столкновение трех внедорожников в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Уходим в отрыв: резкий всплеск коронавируса отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Строители сквера Пахмутовой в Волгограде взялись за Комсомольский садСмотреть фотографии
11:27
Пьяный водитель на скорости протаранил автосервис в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Волгоградец бурной ночью доверился незнакомкам и потерял почти полмиллионаСмотреть фотографии
10:19
«Машины в хлам!»: четыре человека пострадали в жестком ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Легковушка сбила двух пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько днейСмотреть фотографии
09:11
Фекальное озеро образовалось возле десятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Любви вьюга не помеха»: волгоградцев растрогала до слёз вальсирующая под снегом параСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Волгограде мужчину на переходе сбили две машиныСмотреть фотографии
17:58
Пропавшую в Волгоградской области школьницу безуспешно ищут девятый деньСмотреть фотографии
17:49
Под Волгоградом формируют гуманитарный склад на случай ЧС на юге РоссииСмотреть фотографии
17:16
«Дома не ждите»: Волгоград в очередной раз парализован 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
16:44
Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»Смотреть фотографии
16:19
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановкуСмотреть фотографии
15:41
Новый порядок похорон довел чиновников Волгограда до могилыСмотреть фотографии
15:27
Цветы с инопланетными названиями покажут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде массово болеют водители общественного транспортаСмотреть фотографии
14:04
Дар-гора в Волгограде встала в пробках из-за ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
13:37
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны ЧупахинойСмотреть фотографии
13:28
В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 