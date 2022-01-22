«Скорые едут одна за одной»: в детской больнице Волгограда отмечают наплыв пациентов





В детской больнице №8 в Волгограде, куда госпитализируют несовершеннолетних с коронавирусной инфекцией, отмечают наплыв пациентов. «Скорые едут одна за одной. В приемном отделении непрекращающийся поток. Только мы зашли и уже следующих привозят», - рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Ирина Кантиева. Женщину вместе с 7-летней дочерью госпитализировали в 8-ю больницу с подтверждённым COVID-19 в среду, 19 января.

В семье Кантиевых первым заболел старший ребенок – школьник. За три дня вирус поразил всех членов семьи, хотя квартиру постоянно проветривали и дезинфицировали, стерилизовали посуду. «Уберечься не получилось, хотя старались. У ребенка сразу взяли анализ и подтвердили COVID. Инфекция, конечно, реактивная. Распространяется стремительно. У нас у всех температура под 40, но госпитализировали только меня и дочь», - рассказала Ирина.

В больнице №8 мама с дочкой лежат в отдельном боксе. За больными наблюдают медсестры и врачи. «Я вижу, как им тяжело. Они работают на износ, находятся на передовой. Хочется сказать им огромное спасибо. Можно сколько угодно говорить о хороших условиях, чистой постели, душе или вкусной еде, например, но все это ничто, если нет человеческого отношения. Здесь оно есть – это самое главное», - говорит Ирина Кантиева.

По ее словам, сейчас в больнице лежат дети разных возрастов, в том числе и груднички.



