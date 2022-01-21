Детские койки разворачивают в волгоградской больнице из-за «омикрона»

Covid-19 21.01.2022 16:44
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21.01.2022 16:44
В детской больнице №8 в Волгограде увеличивают коечный фонд для лечения несовершеннолетних. Как сообщили в облкомздраве, такая задача была поставлена на недавнем оперативном штабе, где были озвучены меры по предупреждению распространения нового штамма "омикрон".
Так, в больнице №8 увеличат конечный фонд с 160 до 250 мест и полностью переведут это учреждение для лечения детей. Направляться на госпитализацию будут дети, с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также пациенты из семейных очагов с детьми.
В облкомздраве отметили, если 12 января на лечении в стационаре находилось всего 25 детей, то сегодня с коронавирусом здесь находится 64 ребенка. Из них 17 детей в возрасте до 1 года и один малыш, которому нет еще и месяца.
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