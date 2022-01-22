Пьяный водитель на скорости протаранил автосервис в Волгограде (ВИДЕО)











Наезд на здание автомастерской в Волгограде этой ночью совершил 19-летний пьяный водитель. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, у молодого человека также не было водительских прав.





ДТП произошло в 00:45 в Кировском районе на улице Писемского. В полицию поступило сообщение, что автомобиль Mitsubishi Lancer протаранил автомастерскую. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как водитель иномарки игнорирует изгиб дороги и продолжает двигаться на большой скорости по прямой уже вне дороги, сбивает ворота и врезается в здание автосервиса. Из машины выходит молодой человек и пугливо оборачивается.





На место происшествия прибыл наряд ДПС. От прохождения всех видов освидетельствования водитель отказался. В отношении него составлены административные протоколы. Машина помещена на штафстоянку.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области