Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской области

Общество 21.01.2022 12:33
0
21.01.2022 12:33
Председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области Анна Чупахина умерла на 49-м году жизни после долгой борьбы с болезнью. О безвременном уходе сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Анна Чупахина родилась 17 июля 1973 года. Ее общий трудовой стаж насчитывает 30 лет. В 2000 году после окончания Волгоградской академии государственной службы Анна Дмитриевна получила диплом юриста. Долгое время она работала в администрации Волгограда, в том числе на руководящих должностях. С 2008 по 2010 год Анна Чупахина являлась заместителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. В марте 2010 года перешла на работу в администрацию области, где в дальнейшем заняла должность председателя комитета.
Коллеги выражают искренние соболезнования близким и родным Анны Дмитриевны и вспоминают ее как высококлассного профессионала, чуткого руководителя и заботливую мать. Светлая память.
Реклама
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановку21.01.2022 16:16
Общество 21.01.2022 16:16
Цветы с инопланетными названиями покажут под Волгоградом21.01.2022 15:27
Общество 21.01.2022 15:27
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах Волгограда21.01.2022 14:52
Общество 21.01.2022 14:52
В Волгограде массово болеют водители общественного транспорта21.01.2022 14:23
Общество 21.01.2022 14:23
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны Чупахиной21.01.2022 13:37
Общество 21.01.2022 13:37
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционку21.01.2022 13:06
Общество 21.01.2022 13:06
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсы21.01.2022 12:42
Общество 21.01.2022 12:42
Трассы в Волгоградской области заметет к выходным21.01.2022 12:07
Общество 21.01.2022 12:07
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курорт21.01.2022 10:50
Общество 21.01.2022 10:50
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской области21.01.2022 08:37
Общество 21.01.2022 08:37
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитета21.01.2022 07:46
Общество 21.01.2022 07:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузке20.01.2022 19:46
Общество 20.01.2022 19:46
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в Волгограде20.01.2022 18:54
Общество 20.01.2022 18:54
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвы20.01.2022 18:37
Общество 20.01.2022 18:37
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записи20.01.2022 17:49
Общество 20.01.2022 17:49
Реклама