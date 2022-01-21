Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской области

Председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области Анна Чупахина умерла на 49-м году жизни после долгой борьбы с болезнью. О безвременном уходе сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Анна Чупахина родилась 17 июля 1973 года. Ее общий трудовой стаж насчитывает 30 лет. В 2000 году после окончания Волгоградской академии государственной службы Анна Дмитриевна получила диплом юриста. Долгое время она работала в администрации Волгограда, в том числе на руководящих должностях. С 2008 по 2010 год Анна Чупахина являлась заместителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. В марте 2010 года перешла на работу в администрацию области, где в дальнейшем заняла должность председателя комитета.

Коллеги выражают искренние соболезнования близким и родным Анны Дмитриевны и вспоминают ее как высококлассного профессионала, чуткого руководителя и заботливую мать. Светлая память.