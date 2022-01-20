Экономика

Безналичная оплата в общественном транспорте востребована у жителей Волгоградской области

Экономика 20.01.2022 19:02 Новости компаний
0
20.01.2022 19:02 Новости компаний


Жители Волгоградской области за 11 месяцев 2021 года оплачивали проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка около 19,5 млн раз. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Наибольшее число транзакций пришлось на июнь, когда бесконтактным способом было оплачено более 2 млн поездок.
Терминалами Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей сегодня оснащены около 800 единиц общественного транспорта Волгограда, а это городские автобусы, троллейбусы и трамваи.
 Помимо этого, в Волгоградской области на межмуниципальных маршрутах также активно курсирует транспорт, оснащенный терминалами Сбербанка.  Системой терминалов оборудован транспорт в большинстве районов Волгоградской области. За 11 месяцев 2021 года жители региона оплатили более 9 млн межмуниципальных поездок. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка«Бесконтактные платежи – это то, без чего многие жители Волгограда уже не представляют общественный транспорт. Использование современных платежных технологий прочно вошло в нашу жизнь, и это делает мир вокруг нас более комфортным. Вместе с тем сервис безналичной оплаты проезда позволяет перевозчикам повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки».
Для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу кондуктора свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Система для приема безналичных платежей позволяет в одно касание, быстро и безопасно, провести оплату. Терминалы принимают к оплате карты большинства банковских платежных систем, представленных в регионе.


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
20.01.2022 20:01
Экономика 20.01.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 19:02
Экономика 20.01.2022 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 18:16
Экономика 20.01.2022 18:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 15:15
Экономика 20.01.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:27
Экономика 20.01.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 13:10
Экономика 20.01.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2022 10:06
Экономика 20.01.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 15:00
Экономика 19.01.2022 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 13:52
Экономика 19.01.2022 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 12:09
Экономика 19.01.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 11:56
Экономика 19.01.2022 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2022 10:20
Экономика 19.01.2022 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2022 14:58
Экономика 18.01.2022 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2022 13:27
Экономика 18.01.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2022 12:16
Экономика 18.01.2022 12:16
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:20
Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арестСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис в формате уютного кафеСмотреть фотографии
19:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузкеСмотреть фотографии
18:54
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:49
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записиСмотреть фотографии
17:14
Зампрокурора Волгоградской области выслушает проблемы жителей удаленноСмотреть фотографии
16:55
У четырех заразившихся «омикроном» волгоградцев начались осложненияСмотреть фотографии
16:51
В Волжском вынесли приговор перевозчикам браконьерской черной икры амурского осетраСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Больше прогулок и меньше эмоций: общественники Волгограда не нашли выход из транспортного хаосаСмотреть фотографии
16:07
Частный туалет снесут для ликвидации коммунальной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:47
Александр Бастрыкин забрал у волгоградских следователей дело о пропаже школьницыСмотреть фотографии
15:15
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2021 годуСмотреть фотографии
14:51
Блондинок в дорогих шубах задержали в аэропорту Волгограда по делу о кредитной афереСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде сотрудница вагона-ресторана кормила пассажиров просрочкойСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде двое бомжей подпалили дом и отравились газомСмотреть фотографии
13:59
В Волгоградской области штамм "омикрон" выявили у 19 человекСмотреть фотографии
13:41
Школа №6 в Волгограде закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19Смотреть фотографии
13:32
Волгоградская область уходит на удаленку из-за «омикрона»Смотреть фотографии
13:10
19 лет и не меньше: суд отказал в смягчении приговора убийце иностранного студента в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:06
Цифра на страже: «Ростелеком» обеспечил удаленный контроль за сигнализацией для охранной организации «Херсон»Смотреть фотографии
13:05
Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде маршрут №50 удлинили на 8 километровСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский губернатор объявил о начале атаки «омикрона»Смотреть фотографии
12:05
Владельцы жилья в элитных ЖК в Волгограде погасили миллионные долги за светСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому менюСмотреть фотографии
11:47
Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопадаСмотреть фотографии
11:10
Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Ищут на земле и под водой: в Волгоградской области поиски пропавшей школьницы вышли на федеральный уровеньСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 