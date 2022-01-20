



Жители Волгоградской области за 11 месяцев 2021 года оплачивали проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка около 19,5 млн раз. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольшее число транзакций пришлось на июнь, когда бесконтактным способом было оплачено более 2 млн поездок.

Терминалами Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей сегодня оснащены около 800 единиц общественного транспорта Волгограда, а это городские автобусы, троллейбусы и трамваи.

Помимо этого, в Волгоградской области на межмуниципальных маршрутах также активно курсирует транспорт, оснащенный терминалами Сбербанка. Системой терминалов оборудован транспорт в большинстве районов Волгоградской области. За 11 месяцев 2021 года жители региона оплатили более 9 млн межмуниципальных поездок.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка : «Бесконтактные платежи – это то, без чего многие жители Волгограда уже не представляют общественный транспорт. Использование современных платежных технологий прочно вошло в нашу жизнь, и это делает мир вокруг нас более комфортным. Вместе с тем сервис безналичной оплаты проезда позволяет перевозчикам повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки».

Для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу кондуктора свою бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Система для приема безналичных платежей позволяет в одно касание, быстро и безопасно, провести оплату. Терминалы принимают к оплате карты большинства банковских платежных систем, представленных в регионе.











