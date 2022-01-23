Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в Госдуме





Аналитики Центра политической конъюнктуры изучили результаты работы депутатов Госдумы в рамках первой осенней сессии, определив, кто чаще других пропускает голосования, а также голосует за или против принятия тех или иных инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, была изучена деятельность и девяти депутатов Госдумы от Волгоградской области: Николая Арефьева (КПРФ), семи депутатов от «Единой России» - Алексея Волоцкова, Николая Николаева, Евгения Москвичева, Олега Савченко, Андрея Гимбатова, Владимира Плотникова, Виталия Лихачева и представителя «Новых людей» Сангаджи Тарбаева.

Как следует из приведенных данных, больше всего пропустил голосований депутат-единоросс Андрей Гимбатов – 40.00. За ним идет Алексей Волоцков с показателем 35.26. Самым дисциплинированным оказался депутат Тарбаев – 27.72.

Чаще всего голосовал за принятие законопроектов Олег Савченко – 68.47, чуть меньше – Виталий Лихачев (68.19). За ними идут депутаты-единороссы Николай Николаев, Евгений Москвичев, Владимир Плотников, Алексей Волоцков. Реже всего голосовал за Андрей Гимбатов (58.60), но это и не мудрено, ведь он числится главным «прогульщиком» среди волгоградских депутатов.

Чаще всего голосовал против законопроектов депутат-коммунист Николай Арефьев (8.56), по степени несогласия с законопроектами на втором месте – Сангаджи Тарбаев (2.70). Больше всего соглашался с теми или иными законами депутат Владимир Плотников: индекс «несогласия» у него самый маленький - 0.47. У еще пяти депутатов – Владимира Плотникова, Алексея Волоцкова, Николая Николаева, Евгения Москвичева, Виталия Лихачева, Андрея Гимбатова – этот показатель также меньше единицы. У Олега Савченко – больше единицы (1.21).

В целом, отмечают аналитики, депутаты восьмого созыва в свою первую осеннюю сессию оказались активнее своих предшественников, проведя 23 пленарных заседания и 1075 голосований по различным вопросам. За аналогичный период работы седьмого созыва в 2016 году было проведено 17 пленарных заседаний и 948 голосований.

Фото сайта Госдумы РФ.



