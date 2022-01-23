Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в Госдуме

Политика 23.01.2022 13:14
0
23.01.2022 13:14
Аналитики Центра политической конъюнктуры изучили результаты работы депутатов Госдумы в рамках первой осенней сессии, определив, кто чаще других пропускает голосования, а также голосует за или против принятия тех или иных инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, была изучена деятельность и девяти депутатов Госдумы от Волгоградской области: Николая Арефьева (КПРФ), семи депутатов от «Единой России» - Алексея Волоцкова, Николая Николаева, Евгения Москвичева, Олега Савченко, Андрея Гимбатова, Владимира Плотникова, Виталия Лихачева и представителя «Новых людей» Сангаджи Тарбаева.
Как следует из приведенных данных, больше всего пропустил голосований депутат-единоросс Андрей Гимбатов – 40.00. За ним идет Алексей Волоцков с показателем 35.26. Самым дисциплинированным оказался депутат Тарбаев – 27.72.
Чаще всего голосовал за принятие законопроектов Олег Савченко – 68.47, чуть меньше – Виталий Лихачев (68.19). За ними идут депутаты-единороссы Николай Николаев, Евгений Москвичев, Владимир Плотников, Алексей Волоцков. Реже всего голосовал за Андрей Гимбатов (58.60), но это и не мудрено, ведь он числится главным «прогульщиком» среди волгоградских депутатов.
Чаще всего голосовал против законопроектов депутат-коммунист Николай Арефьев (8.56), по степени несогласия с законопроектами на втором месте – Сангаджи Тарбаев (2.70). Больше всего соглашался с теми или иными законами депутат Владимир Плотников: индекс «несогласия» у него самый маленький - 0.47. У еще пяти депутатов – Владимира Плотникова, Алексея Волоцкова, Николая Николаева, Евгения Москвичева, Виталия Лихачева, Андрея Гимбатова – этот показатель также меньше единицы. У Олега Савченко – больше единицы (1.21).
В целом, отмечают аналитики, депутаты восьмого созыва в свою первую осеннюю сессию оказались активнее своих предшественников, проведя 23 пленарных заседания и 1075 голосований по различным вопросам. За аналогичный период работы седьмого созыва в 2016 году было проведено 17 пленарных заседаний и 948 голосований.
Фото сайта Госдумы РФ.
Реклама
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ29.12.2021 10:18
Политика 29.12.2021 10:18
Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской области28.12.2021 11:53
Политика 28.12.2021 11:53
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должности24.12.2021 13:10
Политика 24.12.2021 13:10
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный год24.12.2021 12:54
Политика 24.12.2021 12:54
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетов24.12.2021 10:34
Политика 24.12.2021 10:34
Федеральные эксперты – о прямой линии губернатора Волгоградской области: «Бочарову удалось избежать "стерильности"»22.12.2021 18:48
Политика 22.12.2021 18:48
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстиции17.12.2021 09:44
Политика 17.12.2021 09:44
В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки15.12.2021 10:58
Политика 15.12.2021 10:58
Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост13.12.2021 18:05
Политика 13.12.2021 18:05
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитета25.11.2021 09:23
Политика 25.11.2021 09:23
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой Волгограда19.11.2021 14:36
Политика 19.11.2021 14:36
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра Волгограда17.11.2021 12:29
Политика 17.11.2021 12:29
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда16.11.2021 09:12
Политика 16.11.2021 09:12
Реклама