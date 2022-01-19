Расследования 19.01.2022 17:14
0
19.01.2022 17:14
Следственными органами СКР по области организована доследственная проверка по факту ложных сообщений о минировании учреждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, сегодня образовательные и другие государственные учреждения в Волгограде получили сообщения о минировании, после чего была проведена массовая эвакуация детей и сотрудников.
Напомним, сегодня утром стало известно о массовой рассылке анонимных сообщений о минировании в школы и детские сады различных районов Волгограда. Садики и школы по утвержденным алгоритмам обследовали экстренные службы, однако занятия в некоторых учебных заведениях были отменены.
Реклама
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговора19.01.2022 20:13
Расследования 19.01.2022 20:13
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБ19.01.2022 12:40
Расследования 19.01.2022 12:40
Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водки18.01.2022 17:00
Расследования 18.01.2022 17:00
Жителя Волгоградской области осудили за грабеж чистой воды18.01.2022 12:01
Расследования 18.01.2022 12:01
Обвиняемому в терроризме волгоградскому подростку психбольницу заменят домом18.01.2022 11:20
Расследования 18.01.2022 11:20
В Волгограде пристав идет под суд за прекращение дел злостных алиментщиков18.01.2022 11:17
Расследования 18.01.2022 11:17
В Волгограде спасают жизнь выпившего уксус малыша18.01.2022 10:27
Расследования 18.01.2022 10:27
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатов17.01.2022 22:11
Расследования 17.01.2022 22:11
Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской области17.01.2022 15:15
Расследования 17.01.2022 15:15
В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огне17.01.2022 12:32
Расследования 17.01.2022 12:32
СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницы17.01.2022 11:23
Расследования 17.01.2022 11:23
Исчезновение школьницы в Волгоградской области могло попасть на видео17.01.2022 08:14
Расследования 17.01.2022 08:14
Москвич утопил жителя Волжского в ванной16.01.2022 11:31
Расследования 16.01.2022 11:31
Поиски пропавшей под Волгоградом школьницы приостановлены до утра14.01.2022 21:10
Расследования 14.01.2022 21:10
Волгоградский адвокат осужден за подготовку к нарковечеринке14.01.2022 11:41
Расследования 14.01.2022 11:41
Реклама