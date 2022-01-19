Расследования

СК проводит проверку после массовой эвакуации учреждений в Волгограде

Расследования 19.01.2022 17:14
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19.01.2022 17:14


Следственными органами СКР по области организована доследственная проверка по факту ложных сообщений о минировании учреждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, сегодня образовательные и другие государственные учреждения в Волгограде получили сообщения о минировании, после чего была проведена массовая эвакуация детей и сотрудников. 
Напомним, сегодня утром стало известно о массовой рассылке анонимных сообщений о минировании в школы и детские сады различных районов Волгограда. Садики и школы по утвержденным алгоритмам обследовали экстренные службы, однако занятия в некоторых учебных заведениях были отменены.

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