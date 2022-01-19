Две школы в Волгограде распустили учеников по домам после анонимок с угрозами

Общество 19.01.2022 16:36
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19.01.2022 16:36
Детские сады и школы Волгограда в настоящее время работают в штатном режиме, за исключением двух средних образовательных учреждений в Дзержинском и Красноармейском районах. Номера и адреса школ не разглашаются. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на редакционный запрос в связи с анонимными сообщениями о минировании школ.
Ранее источник в экстренных службах сообщил о завершении обследования зданий школ и детских садов в Тракторозаводском и Дзержинском районах Волгограда, куда поступили письма с угрозами. Сообщения о минировании не подтвердились, эвакуация не проводилась, пояснил источник.
Напомним, сегодня утром стало известно о массовой рассылке анонимных сообщений о минировании в школы и детские сады Волгограда. Подобные электронные письма с угрозами не в первый раз поступают в образовательные учреждения, чтобы дестабилизировать их работу. Садики и школы, куда анонимки, по утвержденным алгоритмам обследуют экстренные службы. Людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Между тем, родителей учеников лицея №5 в Центральном районе Волгограда сегодня до полудня попросили в течение получаса забрать своих детей домой в связи с экстренной эвакуацией во всех трех корпусах. Соответствующее сообщение распространили по родительским чатам во всех классах, из него следует, что уроки сегодня не возобновятся. В социальных сетях также сообщалось об эвакуации школ №№81, 84, 96, гимназий №1 и №7 в различных районах Волгограда.
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