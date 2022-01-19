Происшествия

Бетонный козырек рухнул у подъезда пятиэтажки в Волгограде

Происшествия 19.01.2022 16:32
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19.01.2022 16:32


Вход в подъезд многоквартирного дома в Волгограде сегодня заблокировал рухнувший бетонный козырек. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, огромная плита обвалилась у второго подъезда пятиэтажки по ул. Савкина, 5 в Дзержинском районе Волгограда. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Упавший козырек увидел местный житель, который пошел рано утром выгуливать собаку. Фотографией мужчина поделился в социальных сетях. Волгоградцы предположили, что конструкция не выдержала накопившегося на козырьке снега.

В администрации Волгограда информацию о происшествии подтвердили, пояснив, что произошло падение козырька над входной группой. «Данный элемент не является конструктивным и не влияет на несущую способность перекрытий жилого здания», - добавили в мэрии. На место оперативно прибыли представители администрации Дзержинского района и специалисты УК, обслуживающей дом. Так, в соответствии с федеральным жилищным законодательством, ответственность за общедомовое имущество несет управляющая компания. В настоящее время, как уточнили в городской администрации, представители УК завершают разбор и вывоз конструкции. Козырек над подъездном обещают восстановить. Также коммунальщики настроены дополнительно обследовать входные группы у других подъездов пятиэтажки. О причинах случившегося мэрия не сообщает.
Фото: Николай Журавлев, Вконтакте

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