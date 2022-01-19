



Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград» открыт для связи с жителями по вопросам предоставления услуги вывоза отходов. Для удобства населения Волгоградской области, Волгограда и Волжского предоставлено сразу несколько каналов обратной связи с компанией, будь то начисления или качество вывоза ТКО.

Жители могут позвонить в «Ситиматик-Волгоград» по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36, который работает в будние дни с 8.00 до 18.00 или адресовать через форму обратной связи на главной странице сайта 34.citymatic.ru. Прямая ссылка: https://citymatic.ru/feedback.

Здесь есть возможность прикрепить копии документов, например, для подтверждения внесения изменений в лицевой счет. На сайте размещена исчерпывающая информация по договорам на оказание услуги по обращению с ТКО, о необходимых документах и способах их отправки на открытие или закрытие, корректировку лицевого счета, перерасчет платы, формы заявлений, все контактные данные и каналы связи с региональным оператором.

На главной странице сайта есть отдельная вкладка с информацией для юридических лиц. В разделе сайта «Часто задаваемые вопросы» собраны ответы на наиболее популярные вопросы жителей Волгограда и Волгоградской области.





Также сообщения принимаются на страничках социальных сетей:

Инстаграм - @citymatic_volgograd,

Facebook - @CitymaticVolgograd,

ВКонтакте - @34citymatic.

По вопросам перерасчетов, задолженности, актуализации лицевых счетов и другим темам можно обратиться лично в абонентский отдел «Ситиматик-Волгоград», расположенный в Центральном районе Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40.

Отдел работает в будние дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.

Кроме того, клиентское обслуживание потребителей услуги по вывозу отходов в части расчётов осуществляется в отделениях по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», куда также можно адресовать свои вопросы как лично, так и дистанционно.

Есть возможность контролировать начисления, оплачивать и отслеживать поступление платежей в личном кабинете на сайте ivc34.ru.

Прямая ссылка: lk.ivc34.ru/login.

Документы принимаются почтовым отправлением на адрес: 400001, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 9А, офис 7 или на электронную почту: orn@ivc34.ru. Дополнительную информацию предоставят в справочной службе по номеру телефона (8442) 32-50-50.





Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена в том числе и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей региона.