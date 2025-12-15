



Настоящий фурор произвели пенсионерки из Волгограда в народном музыкальном шоу «Песни от всей души» у Андрея Малахова. Участницы коллектива клуба пожилых людей Тракторозаводского района «Виктория» 14 декабря не только спели и сплясали, но и одарили ведущего своими закрутками и показали свои фирменные нашлемники и трусы, которые они шьют для участников СВО.

- Сколько в вас энергии, ну это вообще! – не скрывал своего удивления и восхищения Андрей Махалов после выступления главной звездочки волгоградского клуба пожилых людей – 74-летней Антонины Казанковой.

В студии она зажгла под песню «Ёк-Макарёк». Пенсионерка не только пела и лихо отплясывала, но и играла на ложках и свистела с помощью пленки.

Антонина Казанкова рассказала, что пляшет и поет с 3-летнего возраста. Также она сообщила, что сейчас в клубе женщины, которым за 70, вяжут лошадок для детей, а для бойцов СВО - сетки, защитные шлемы и шьют трусы. Свою продукцию пенсионерки показали во всей красе.





— Вот вам трусы, - заявили они Андрею Малахову. – Выбирай, какие тебе нравятся.

Волгоградки сообщили, что такую продукцию им заказывают участники специальной военной операции и специально просят, чтобы трусы «были веселенькие».

Жизнерадостность и активность волгоградских пенсионерок вызвала настоящий восторг у других участников народного шоу.

- Вы настоящие вертатушечки, - сделали комплимент волгоградкам.

- Хочешь жить – умей вертеться, - парировала Антонина Казанкова.





Видеофрагмент передачи от 14.12.2025 года на Смотрим.ру





