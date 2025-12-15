Росавиация отменила ограничения на приём и отправление самолётов в Волгограде





15 декабря аэропорт Волгограда возвращается в обычный режим. В 3:08 Росавиация сообщила об отмене действующего на протяжении пяти часов запрета на работу воздушной гавани.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в федеральном агентстве.

Отметим, запрет был установлен в областном центре 14 декабря в 21:52. Одновременно третий раз за сутки в регионе объявили угрозу атаки БПЛА, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о приближении к Волгоградской области группы беспилотников. Позже Минобороны сообщило о ликвидации в воздушном пространстве региона одного беспилотного летательного аппарата самолётного типа.