Общество

В Волгограде мэрия накрутит выручку от уличной рекламы до 130 млн рублей

Общество 15.12.2025 09:33
0
15.12.2025 09:33


В Волгограде депутатам городской думы предстоит рассмотреть поправки к порядку расчёта тарифа на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципалитета. Специалисты Екатеринбургской фирмы «Метрике Консалт» обосновали для мэрии новую формулу определяющую стоимость соответствующих услуг, благодаря чему власти рассчитывают в 2026 году удвоить доходы от рекламы.


Обновлённый порядок учитывает разный уровень привлекательности районов города с маркетинговой точки зрения. Для этого территориям будут присвоены коэффициенты, отражающие проходимость и их «близость к целевой аудитории». Наибольший коэффициент установлен в Центральном районе — 3,4. Следом идёт Краснооктябрьский район — 2,5. Далее Ворошиловский, Дзержинский и Кировский — 2. Наиболее далёкими от целевой аудитории потенциальных рекламодателей, по мнению экспертов, оказались Тракторозаводской, Советский и Красноармейский районы — 1,3.

Также в формулу добавлен и ещё один коэффициент, учитывающий вид рекламы. Для электронных экранов и табло он установлен на уровне 2,7. Для иных конструкций — 1.

Чем выше коэффициенты, тем дороже рекламодателям обойдутся итоговая стоимость разрешения рекламы на улицах города.

Кроме повышающих коэффициентов формула также учитывает индекс роста потребительских цен за минувшие 10 лет и грядущее повышение НДС до 22%, также в типовой договор вносится положение, предусматривающее ежегодную индексацию обновлённых расценок на размер инфляции.

- В настоящее время доходы по 226 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составляют 65,0 млн рублей, и в результате принятия настоящего документа в бюджет Волгограда ожидаются поступления от доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций порядка 130,35 млн рублей, в т. ч. 23,5 млн рублей НДС (по ставке 22%), — говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться редакции.

Отметим, соответствующие поправки разработаны департаментом муниципального имущества администрации Волгограда. Документ на текущий момент проходит итоговые согласования и готовится к внесению в Волгоградскую городскую думу.

Комментарии
