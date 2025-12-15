Часть сёл в трёх районах Волгоградской области остаётся без света

Часть населенных пунктов в трех районах Волгоградской области на утро 15 декабря остается без света из-за урагана, накрывшего регион 13 декабря. По данным Россети Юг, энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды в Быковском, Палласовском Старополтавском районах. В остальных районах энергетики работают по точечным заявкам потребителей.
В частности, по данным администрации Палласовского района, за ночь электроснабжение удалось восстановить в поселках Ромашки, Лиманный, Новостройка, Кайсацкое и Золотари. Из крупных населённых пунктов без света пока ещё остаются поселок Красный Октябрь, хутор Прудентов и часть поселка Комсомольский. На отсутствие электричества жалуются жители села Колышкино Старополтавского района.
Всего, по данным компании, восстановлено электроснабжение порядка 75% потребителей Волгоградской области, пострадавших от бурана. В аварийно-восстановительных работах задействовано почти 100 человек в составе 24 бригад, а также 31 единица специальной техники и 6 резервных источников электроснабжения. Напомним, ураганный ветер и метель стали причиной нарушений в сети. Были зафиксированы обрывы и схлест проводов, падение веток и деревьев на ЛЭП.
Справка. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).