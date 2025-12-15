За ночь над регионами России ПВО ликвидировало 130 ударных БПЛА





В ночь с 14 на 15 декабря регионы России вновь подверглись налёту беспилотников. По данным Минобороны, новую атаку отразили дежурные расчёты противовоздушной обороны.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.

Основной удар пришёлся на юг России и столичный регион. Больше всего БПЛА ликвидировано в воздушном пространстве Астраханской области – 38 единиц. Ещё по 25 в Брянской и Московской, по 8 в Белгородской, Ростовской и Калужской областях, 4 в Калмыкии, по 3 в Курской и Орловской областях, по 1 в Рязанской области и над акваторией Каспийского моря.

Отметим, Волгоградскую область этой ночью удар миновал. При этом ранее Минобороны сообщало о ликвидации одного дрона в период с 20:00 до 23:00 14 декабря в воздушном пространстве региона.