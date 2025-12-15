В Волгограде забраковали 700 кг молока со странным сертификатом

На площадке предприятия в Даниловском районе Волгоградской области произвели 700 кг сырого коровьего молока, которое в итоге не допустили к прилавкам.
В выданном ветеринарным специалистом ГБУ «Даниловская райСББЖ» производственном сертификате отсутствовала справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, хотя такой документ должен подтверждать безопасность молока. Данный факт нарушает прослеживаемость пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения, сделали вывод в территориальном Россельхознадзоре.
Организация получила соответствующее предостережение , а производителя ждут разбирательства после поступления соответствующей информации в комитет ветеринарии и прокуратуру.