В Волгограде на 10 часов задерживается московский авиарейс





В Волгограде на фоне ночных ограничений на приём и отправление самолётов в аэропорту произошёл сбой в расписании. С десятичасовой задержкой из региона в Москву вылетит самолёт авиакомпании «Россия».

Рейс № FV 6426 должен был покинуть воздушную гавань ещё 21:45 14 декабря. Однако за 20 минут до этого Росавиация ввела запрет на использование воздушного пространства. К областному центру приближались БПЛА, из-за чего вылет был перенесён на утро понедельника.

Отметим, согласно электронному табло, на текущий момент отправление самолёта запланировано на 8:00 15 декабря.