



Синоптики вновь предупредили волгоградцев о неблагоприятных погодных условиях. По информации Гидрометцентра, в регионе продлён жёлтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Согласно прогностической карте для ЮФО, ветер с порывами до 15-20 м/с будет испытывать на прочность жителей и гостей региона вплоть до вечера 15 декабря. Улучшение погодных условий ожидается лишь после 18:00.

Напомним, с пятницы в Волгоградской области действовало предупреждение о штормовом ветре. По прогнозу синоптиков, его порывы достигали 28 м/с. Из-за разгула стихии многие населённые пункты остались без электроэнергии, а в некоторых районах региона началась жуткая метель.