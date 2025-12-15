В Волгоградской области резко потеплеет после -18 мороза

Жители некоторых районов Волгоградскую области пережили по-настоящему морозную ночь 15 декабря. По данным Волгоградского ЦГМС, при прояснении температура воздуха с воскресенья на понедельник достигала -18. Днем столбик термометра опустится до -9 градусов. В Волгограде ночью было от -8 до -10, днем ожидается не выше -6 градусов.
Морозы пойдут на спад уже с завтрашнего дня, 16 декабря. 17 декабря в разных районах региона будет от -2 до +3 градусов. В этот же день ожидается снег, в том числе и в Волгограде, а температура воздуха в областном центре упадет до нуля. Однако на дорогах сохранится опасное явление – гололедица.