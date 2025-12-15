РПН: пожар на нефтебазе в Урюпинске не испортил воздух

В Роспотребнадзоре отчитались о результатах мониторинга атмосферного воздуха и радиологической обстановке после пожара на нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области. По данным ведомства, по результатам лабораторно-инструментального обследования на территории ближайшей жилой территории в зоне влияния пожара по адресу Урюпинск, ул. Штеменко, д. 67, превышений ПДК и ПДУ не обнаружено.
Общество 15.12.2025 08:25
Напомним, накануне, 14 декабря, в результате падения обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал. После происшествия в региональном управлении РПН взяли пробы воздуха на предмет содержания в нем веществ, характерных для продуктов горения.
