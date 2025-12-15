Волгоградцев призвали добровольно сдать оружие и боеприпасы





Жителей Волгоградской области призвали добровольно сдать оружие и боеприпасы, которые хранятся у них незаконно. По информации регионального комитета по делам национальностей и казачества, владельцам арсенала гарантируют вознаграждение.

Более того, поощрить обещают и тех жителей региона, которые сообщат достоверную информацию о незаконном хранении оружия иными волгоградцами.

– Для выплаты вознаграждения гражданам необходимо подать в территориальный отдел МВД России заявление гражданина, сдавшего незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, или представившего информацию об их незаконном хранении, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, для перечисления выплаты, – говорится в официальном сообщении.

Уточнять информацию рекомендуют у полицейских по номеру 8(8442)30-78-70.