Общество

В Волгоградской области отменили 8-часовую опасность по БПЛА

Общество 15.12.2025 06:23
0
15.12.2025 06:23


15 декабря в Волгоградской области отменена действующая всю ночь беспилотная опасность. Соответствующую рассылку в 6:00 начала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным специалистов, жители региона теперь могут без опаски выходить на открытые участки улиц, а также находиться в остеклённых помещениях.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области 14 декабря в 21:26 и действовала на протяжении без малого восьми часов. Ранее в 15 декабря об отмене ограничений на использование гражданскими судами воздушного пространства региона сообщила Росавиация.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.12.2025 09:33
Общество 15.12.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 09:26
Общество 15.12.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 08:56
Общество 15.12.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 08:25
Общество 15.12.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 07:58
Общество 15.12.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 06:36
Общество 15.12.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 06:23
Общество 15.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 06:10
Общество 15.12.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 05:45
Общество 15.12.2025 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 23:37
Общество 14.12.2025 23:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 22:02
Общество 14.12.2025 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 22:02
Общество 14.12.2025 22:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 21:16
Общество 14.12.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 20:50
Общество 14.12.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 20:09
Общество 14.12.2025 20:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:33
В Волгограде мэрия накрутит выручку от уличной рекламы до 130 млн рублейСмотреть фотографии
09:26
Волгоградский Россельхознадзор забраковал 700 кг сырого молокаСмотреть фотографии
09:18
Искры летели во все стороны: в Камышине засняли наезд иномарки на памятник Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
В Волгоградской области резко потеплеет после -18 морозаСмотреть фотографии
08:26
РИА: Волгоградская область поднялась на 58 строчку рейтинга доходов населенияСмотреть фотографии
08:25
РПН: пожар на нефтебазе в Урюпинске не испортил воздухСмотреть фотографии
07:58
За ночь над регионами России ПВО ликвидировало 130 ударных БПЛАСмотреть фотографии
07:28
Под Волгоградом Kia Sportage протаранил памятник святому Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:36
В Волгограде на 10 часов задерживается московский авиарейсСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области отменили 8-часовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:10
В Волгоградской области Гидрометцентр продлил погодную опасность из-за ветраСмотреть фотографии
05:45
Росавиация отменила ограничения на приём и отправление самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:37
Один беспилотник ВСУ сбили вечером 14 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:02
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
22:02
Угроза БПЛА в третий раз 14 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:16
Жители района Волгоградской области продолжают оставаться без электроснабженияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:50
В ЦПКиО Волгограда зажгли 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
20:09
В Волгограде из-за ДТП изменено движение двух трамваевСмотреть фотографии
19:38
Мошенники обманывают волгоградцев под видом СоцфондаСмотреть фотографии
19:06
В Волгоградской области с помощью дронов искали пропавших в снежном буране автомобилистовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
«Однозначного понимания ситуации нет»: в Волгограде трехлетнего медведя продолжают спасать от ринитаСмотреть фотографии
17:50
В ЦПКиО Волгограда устанавливают 20-метровую новогоднюю елкуСмотреть фотографии
17:08
В шести районах Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после штормаСмотреть фотографии
16:48
Икона спасла десантника от осколка в сердце на СВОСмотреть фотографии
16:13
РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:02
«Сравнивать с нормами XX века уже бессмысленно»: географ - о погодных аномалиях в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Городище полицейские задержали пассажира такси, перевозившего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Ситуацию с обеспечением бензина после падения БПЛА на нефтебазу в Урюпинске взяли под контрольСмотреть фотографии
14:48
В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за шторма эвакуированы больше сотни человекСмотреть фотографии
14:06
Четыре хутора под Волгоградом остались без электричества из-за ветраСмотреть фотографии
 