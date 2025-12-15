В Волгоградской области отменили 8-часовую опасность по БПЛА





15 декабря в Волгоградской области отменена действующая всю ночь беспилотная опасность. Соответствующую рассылку в 6:00 начала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным специалистов, жители региона теперь могут без опаски выходить на открытые участки улиц, а также находиться в остеклённых помещениях.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области 14 декабря в 21:26 и действовала на протяжении без малого восьми часов. Ранее в 15 декабря об отмене ограничений на использование гражданскими судами воздушного пространства региона сообщила Росавиация.