Тайник с героином рассекретили силовики на юге Волгограда





Полицейские задержали 31-летнего волгоградца в момент оборудования им тайника с наркотиками. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, операция прошла при участии бойцов спецподразделения полиции "Гром" в Красноармейском районе Волгограда.





Оперативники нашли несколько свертков с наркотиками в автомобиле подозреваемого. Позже в ходе обыска квартиры задержанного была обнаружена крупная партия героина общим весом 856 граммов и 60 граммов метадона.





В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области