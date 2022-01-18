Тайник с героином рассекретили силовики на юге Волгограда

Происшествия 18.01.2022 16:45
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18.01.2022 16:45
Полицейские задержали 31-летнего волгоградца в момент оборудования им тайника с наркотиками. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, операция прошла при участии бойцов спецподразделения полиции "Гром" в Красноармейском районе Волгограда.
Оперативники нашли несколько свертков с наркотиками в автомобиле подозреваемого. Позже в ходе обыска квартиры задержанного была обнаружена крупная партия героина общим весом 856 граммов и 60 граммов метадона.
В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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