Жителя Волгоградской области осудили за грабеж чистой воды





Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который украл из магазина упаковку питьевой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, будучи в подпитии, мужчина пришел в магазин и попросил воды у продавца в долг, но получил отказ. Тогда он схватил с прилавка десятилитровую емкость с питьевой негазированной водой стоимостью 170 рублей. Проигнорировав требования вернуть воду, мужчина с похищенным скрылся.

В суде вину в совершении преступления он полностью признал. В то же время суд не получил доказательств, что мужчина в момент совершения кражи находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, он был признан виновным в грабеже и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием в доход государства 10% заработка условно. Решение суда вступило в законную силу.